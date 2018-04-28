"Без Путина ничего из этого не было бы возможно" – такой тост предложил на вечеринке на Лазурном берегу исполнительный директор фирмы Sotrama. "Эта компания отмывала миллионы и миллионы евро в месяц для своей материнской компании Horizon Oil Terminal в Петербурге. 4% доли в Sotrama принадлежит Путину" – такую информацию, основанную на донесениях своих агентов, предоставил телеканалу "Дождь" Роберт Эринджер, бывший сотрудник секретной службы принца Альбера, расследовавший темный бизнес богатых россиян, обосновавшихся в Монако.

Документальный сериал телеканала "Дождь" под названием "Питерские" посвящен карьерам петербургских криминальных авторитетов, которые сделали баснословные состояния в 90-е годы – в частности, благодаря чиновнику мэрии Владимиру Путину. В середине 90-х им принадлежал весь топливно-заправочный комплекс города.

В апреле "Дождь" показал третью серию "Питерских" – для нее интервью дал прокурор Хосе Гринда, занимавшийся делом "русской мафии" в Испании. Из-за колоссального давления разоблачение главарей тамбовско-малышевской группировки не удалось довести до конца, а главный фигурант, Геннадий Петров, смог покинуть Испанию: давний знакомый Владимира Путина превосходно чувствует себя в России, и никто не собирается его задерживать.

Рекомендующий посмотреть третью серию "Питерских" Алексей Навальный обращает снимание на такую деталь: "Помимо всего прочего, рассказывается о знаменитой своей мутностью и непонятностью схеме транзита газа из Туркмении через Украину по трубам, принадлежащим "Газпрому". Все всегда понимали, что это – грандиозная коррупционная схема. Какая-то непонятная офшорная ETG получала миллиарды, не делая ничего. Связывали эту компанию с украинским "бизнесменом" (правильное определение "жуликом") Фирташем. А вот оказывается, что питерские бандиты, связанные с Путиным".

Не всех перестреляли и пересажали, некоторые живы-здоровы и даже ворочают миллиардами долларов сегодня

Герой первой серии "Питерских" бизнесмен Илья Трабер обвинил "Дождь" в клевете и решил судиться. 27 апреля стало известно, что полиция разыскивает автора сериала, бывшего главного редактора "Дождя" Романа Баданина, который сейчас учится в Стэнфордском университете. В документе, который получила гендиректор телеканала Наталья Синдеева из полиции Санкт-Петербурга, требуется объяснить отъезд Баданина в США и передать повестки о вызове на допрос двум авторам "Питерских" – спецкору Марии Жолобовой и продюсеру Дарье Жук.

Сериал "Питерские" примечателен тем, что российские телезрители впервые услышали о контактах Владимира Путина с криминальными авторитетами (Радио Свобода о союзе чиновников питерской мэрии и бандитов рассказывало не раз), но многое осталось за кадром, особенно взрывоопасный сюжет о наркотрафике через Ломоносовский порт.

По просьбе РС об удачах и просчетах авторов сериала "Питерские" говорят эксперты, хорошо знающие историю союза бандитов и чиновников в Петербурге 90-х годов.

Артем Круглов, основатель ресурса "Путинизм":

Фильм "Дождя" посвящен людям, которых называют тамбовско-малышевская братва из Петербурга. Не всех их перестреляли и пересажали, некоторые живы-здоровы и даже ворочают миллиардами долларов сегодня. Особенно те из них, кто лично знаком с Путиным и имел с ним коммерческие дела еще в 1990-е. Фильм посвящен четырем персонажам: три бандитских авторитета (Малышев, Петров и Васильев) и один приблатненный коммерсант (Скигин). Авторы, как могли, постарались рассказать о каждом.

Не буду обсуждать то, что вошло в фильм, скажу, что не вошло. Про что "Дождь" деликатно умолчал. Начнем с Малышева (Малыша). Да, известнейший был рэкетир, пытались его посадить в 1994-м за бандитизм, но не смогли. Все правильно в фильме сказано. Вот только выйти из "Крестов", отделавшись легким испугом, ему помог решальщик Рома Цепов, а судья получил 200 000 долларов.

Договаривались с судьей через друга Ромы Цепова, который работал в мэрии на высоком посту и звали его Владимир Путин. Детали этой истории с чудесным выходом Малыша из тюрьмы много лет спустя, в январе 2016 года, рассказал в интервью "Русскому монитору" Дмитрий Запольский. Это известный питерский журналист и депутат в прошлом, который близко общался с Ромой Цеповым в 90-е.

Что касается криминального авторитета Геннадия Петрова – да, авторы фильма правы, это крупная величина сегодня, миллиардер. Лично знаком с Путиным, был акционером банка "Россия". Для полноты картины стоило бы сказать, что Петров – еще и большой друг Сердюкова и соучастник сердюковских распилов в Минобороны.

По Васильеву и Скигину: Васильев – это рецидивист, авторитет, который в 90-е захватил Петербургский нефтяной терминал в порту и сделал его своей дойной коровой на долгие годы. А Скигин – его шестерка, советник по финансам и младший партнер по нефтяному бизнесу. Потом Скигин умер в 2003-м, и работать на Васильева стал его сын. Такая династия подставных лиц.

"Дождь" раскопал также, что Васильев был в доле в "Юралтрансгазе" – бандитской конторе по экспорту газа через Украину в 2003–2006 годах. Ранее считалось, что там долю Кремля держал авторитет Могилевич, он же Сева, он же Головастый папа, он же "босс боссов" русской мафии (ФБР). Сева, кстати, тоже лично знаком с Путиным (судя по пленкам Мельниченко). Но вот теперь оказывается, что там и питерская братва.

Ну и последнее: там, в фильме есть интервью с Максимом Фрейдзоном, другом Скигина и его компаньоном в фирме "Совэкс" (заправка самолетов в Пулково). Фрейдзон говорит, что Скигин, мол, попал под крышу бандитов в 1995 году из-за долгов. Деньги нужны были, и пошел к Траберу и Васильеву.

Откройте книгу прокремлевского путинского биографа Александра Рара "Лучший немец в Кремле", которая вышла в Германии в 2000 году. У Скигина было два "Совэкса", один был создан в 1989 году как СП с немцами и лесом торговал, второй – с Фрейдзоном в 1994 году для нефтяного бизнеса. Так вот Рар пишет, что еще в самом начале 1990-х, после распада СССР бандиты-братья Васильевы и российский учредитель СП "Совэкс" (т. е. Скигин) общими усилиями выкинули немцев из бизнеса и захватили его. Криминальный шлейф за Скигиным явно не с 1995 года тянется.

Максим Фрейдзон, бизнесмен, бывший компаньон Дмитрия Скигина, один из героев фильма "Питерские":

Мне было приятно что некоторые факты и обстоятельства, изложенные в моем судебном иске 2014 года, стали предметом кинематографической активности.

Интересный опыт общения с современной российской журналистикой. В общем, проблема-то старая – интеллигенция и власть. Извечный вопрос – кусать сапог или лизать. Ключевое слово – хозяйский сапог. Есть, впрочем, промежуточный вариант – нежно покусывать все тот же сапог в заранее согласованных местах: это нынче в России трактуется как подвиг официальной оппозиции. В том числе и поэтому ситуация в России такая, какая она есть. Консенсус.

В фильм не вошло многое из того, что я рассказал о роли Путина в торговле нефтепродуктами и об ответственности Путина, Миллера и Дюкова за преступления, совершенные во время захвата порта в Петербурге в 90-х. О колумбийских кокаиновых деньгах, которые отмывались через нефтепродукты и недвижимость.

Колумбийские кокаиновые деньги были подарком с небес

После того как Путин отдал группе товарищей порт в Ломоносове, который он курировал от мэрии, в город пошел поток контрабанды. Местные преступники наладили рабочие связи с колумбийскими коллегами. Для преступников, которые зарабатывали крышеванием и сопутствующими похищениями и убийствами людей, колумбийские кокаиновые деньги были подарком с небес. Следующий качественный уровень: тамбовские привели в город колумбийские деньги и успешно их отмывали. Денег у них было действительно много. Я полагаю, на этом они с Путиным и сплотились. Тамбовские получили от Путина под контроль ПТК и ПНТ, а в дальнейшем захватили "Совэкс". Я думаю, серьезное партнерство Кумарина с Путиным начиналось с совместного освоения и отмывания колумбийских денег. Путин имел долю в ПНТ, ПТК, "Совэксе" и ББК.

Экспорт нефтепродуктов – это очень удобный способ очистки больших объемов криминальных денег. Например, для того, чтобы заниматься экспортными операциями с нефтепродуктами в очень средних объемах корабельных партий, нужно иметь минимум 60–70 миллионов долларов оборотных средств. При наличии постоянного притока денег можно наращивать объемы экспорта, все зависит от пропускной способности терминалов. Отмытые деньги оседали в Лихтенштейне и Монако под контролем Грехема Смита. Кстати, эти же деньги продолжают работать в компании Horizon и других компаниях, которые управляются Смитом, и в проектах, в которых они участвуют. Через фирму SPAG Путин и его мэрская шатия пытались самостоятельно подсосаться к колумбийским деньгам, запустив поток на недвижимость, но, как всегда, сделали бестолково и в какой-то момент попались. Надеюсь, что и эти страницы новейшей истории российской власти когда-нибудь удостоятся внимания новых российских кинематографистов.

Владимир Иванидзе, журналист, автор расследования "Спасая подполковника Путина":

Мне было любопытно посмотреть фильм "Питерские – Свои". Мои 25 лет опыта журналистских расследований убедительно показывают, что главная трудность в этой работе – это не угрозы и опасности, исходящие от бандитов и коррумпированных чиновников, и даже не продажность некоторых коллег по "цеху". Главная трудность – рассказать историю, где все вещи будут названы своими именами, и с доказательствами, разумеется. После просмотра "Питерских" возникает странное ощущение, что тебе пытались сказать что-то важное, но так и не сказали.

"Телевизионный обыватель" не сможет понять из фильма, почему все эти люди – плохие

Я понимаю, что я – не обычный телезритель, что мои требования к уровню журналистского расследования, возможно, слишком высоки. Особенно в том, что касается "питерской мафии", или даже организации и связей Семена Могилевича, о котором лишь упоминают авторы фильма. Но эти требования высоки просто в силу моего профессионального опыта. Даже простой "телевизионный обыватель" не сможет ясно понять из фильма, почему все эти люди – плохие. Почему они – бандиты и почему они так тесно связаны с государственными чиновниками, включая Путина?

Более того, в фильме есть очень странные акценты, мягко говоря. Особенно в том, что касается следователя прокуратуры Хосе Гринды Гонзалеса. Этот человек, вместе со своими коллегами, провел одно из лучших расследований за всю историю борьбы против так называемой "русской мафии", и не только "питерской", и не только в Испании. Объем и качество этой работы феноменальны! Особенно если учесть всю мощь саботажа этого расследования со стороны государственной "правоохранительной" системы, подконтрольной Кремлю. В эту грязную игру были втянуты даже некоторые испанские судьи и адвокаты. А что мы узнаем из фильма об этом? Мы узнаем, что перед началом судебного процесса над "питерской мафией" Гринда был вдруг обвинен в педофилии. И вместо того, чтобы детально разобраться в том, кто и по чьему заказу организовал эту провокацию, авторы фильма оставляют Гринду наедине с этой мерзостью. То есть слово Гринды – против слов заказных провокаторов от мафии. В фильме нет даже попытки расследовать деятельность этих провокаторов!

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"Питерская мафия" следит за каждым его шагом, и уже долгое время Гринда живет под защитой телохранителей

Вместо этого, уже от имени самих авторов фильма, делается следующее заявление: "Являясь прокурором по борьбе с коррупцией, Гринда стал олицетворением наихудшего преступления – педофилии…" И в конце фильма нашему "телевизионному обывателю" предлагают еще один вывод из всей этой истории, что, мол, Гринда "потерпел жуткий удар по своей репутации". Это цитата! Не потерпел он никакой "жуткий удар" и не стал никаким "олицетворением". Понятно, что "питерская мафия" следит за каждым его шагом, и уже долгое время Гринда живет под защитой телохранителей, выделенных ему государством. Но это, наверное, не значит, что он стал "олицетворением", да еще и "худших преступлений"! Кто тянул авторов за язык? Зачем это делать? Остается лишь надеяться, что эти акценты расставлены по недомыслию.

В фильме есть и другие странности. Но, возможно, они связаны с недостаточной эрудицией. По поводу поставок "туркменского газа" через компанию ETG (подконтрольную в начале 2000-х Могилевичу и деятелям из "Газпрома") и связей с "питерскими". Я был бы рад поверить в эту связь, но утверждение авторов фильма абсолютно бездоказательно и притянуто за уши. Во-первых, кипрские Dema Nominees и Dema Trustees не являлись прямыми владельцами ETG. Эти компании появились на сцене в 2004 году, когда разразился мировой скандал по поводу того, что фирма-"прокладка" ETG контролируется не только "Газпромом", но и мафией напрямую и получает миллиарды долларов прибыли из воздуха. Dema Nominees и Dema Trustees были указаны как номинальные владельцы новых "акционеров" ETG, и только для того, чтобы замести следы реальных владельцев. Иначе говоря, Dema Nominees и Dema Trustees являются подставными "владельцами".

И таким же образом они управляют и "владеют" еще сотнями компаний, которые совсем не обязательно связаны между собой. Присутствие этих "акционеров" как совладельцев одного из "акционеров" Петербургского нефтяного терминала не означает, что Dema Nominees и Dema Trustees принадлежат "питерским". Обслуживают их – да, но не принадлежат им. В этом нет необходимости. Точно так же, например, изучение офшоров президента Украины Порошенко приводит к обслуживающим его богатства офшорным компаниям и директорам, которые с тем же успехом обслуживают и "питерских". Но это не означает, что у Порошенко и "питерских", скажем так, один "общак". Такое знание реальности, конечно, усложняет журналистское расследование и добавляет тяжелой работы, но зато избавляет от ошибок и глупостей.

Кстати, на месте авторов фильма "Питерские" я бы упомянул тех, кому принадлежит заслуга реальных расследований, а не популярных и не всегда правильных обобщений из чужой и тяжело добытой информации. Те же Dema Nominees и Dema Trustees впервые упоминаются в докладе замечательной британской неправительственной организации Global Witness, которая провела исключительно серьезную и ценную работу по расследованию махинаций с "туркменским газом". Подозреваю, что авторы фильма даже не знают об этом.

И еще одна деталь. В фильме используются фотографии, которые я лично получил в подарок из рук Киничи Камиясу, поставлявшего "малышевским" игровые автоматы в начале 90-х. Я сам нашел этого человека и взял у него интервью в Стокгольме. Часть его родственников – члены якудза, но не он сам! Впервые это интервью было опубликовано в "Новой газете" в феврале 2012 года. Там же впервые были опубликованы эти фотографии. Неужели авторам фильма так трудно указать в титрах, что эти фотографии из архива Киничи Камиясу?! Вместо этого официальная "благодарность" высказана журналистке, которая не имеет к ним никакого отношения. Я понимаю, что на российских интернет-сайтах сплошь и рядом такие акты крохоборства, но авторы фильма могли бы проявить большее уважение к чужому труду.

Ольга Литвиненко, бывший депутат петербургского парламента, дочь "друга Путина" Владимира Литвиненко, с 2011 года – политэмигрант:

С точки зрения средне-маргинального российского зрителя, особенно из какой-нибудь провинции, этот фильм скорее поднимает имидж Путина, чем как-то дискредитирует его в глазах избирателей. Вроде как получается, что крутой такой парень, в доску свой, вращался всегда среди брутального народа, был в гуще событий и чуть ли ни вопросы решал “по-справедливому”, “по-пацански”.

Такой имидж всегда воспринимался российским электоратом как вызывающий определенное уважение в определенных кругах, особенно за кружкой пива или рюмкой водки.

Если даже один из комментаторов, а именно Вышенков, представляется как бывший “мент” и “рэкетир”, то основной посыл фильма предельно ясен: крутые парни сняли фильм про еще более “крутых парней”.

Очевидно, что фильм был одобрен на самом верху

Очень интересно, почему это вдруг Шестаков так разоткровенничался перед камерой оппозиционного телевидения. Этот владелец мебельных магазинов и других высокорентабельных бизнесов, который прекрасно знал, кто снимает фильм и про кого снимает, открыто и без смущения рассказывает о своих отношениях с людьми, с которыми в нормальном мире приличные люди вряд ли захотели бы вместе в одном автобусе ехать. Но для России путинских времен, наоборот, большая честь с такими персонажами водить знакомство.

Совершенно очевидно, что фильм был одобрен на самом верху и Шестаков получил добро из Кремля поведать миру о “боевой славе” своих знакомых спортсменов.

Есть несколько не совсем достоверных информационных посылов. Например, в фильме обозначена связь компании Антона Петрова с компанией министра транспорта РФ Максима Соколова. Компанией Соколова названа компания “Корпорация “С”. Но это не была компания Соколова, Соколов лишь работал в ней. Реальным владельцем был Василий Платонович Сопромадзе.

Сам же Сопромадзе, известный своими крепкими связями со Смольным еще с начала 90-х годов, то есть связями с Путиным, представлявшим в те годы коррумпированную верхушку питерского чиновничьего сословия, и строивший свой девелоперский бизнес в Петербурге благодаря этим взаимовыгодным взаимоотношениям со Смольным времен начинающего Путина, умудрился остаться теневым персонажем среди путинских друзей, которые, как правило, становились его “теневыми кошельками”. Он переместился в Лондон, прикупил там одну из самых фешенебельных недвижимостей прямо на Piccadilly Circus и при этом не засветился в качестве персонажа из ближайшего окружения Путина, остался как бы за чертой олигархов, обязанных лично Путину своим преуспеянием в мире бизнеса.

В современной России слово "шпана" оказалось приемлемым для хвалебного обозначения таких пареньков, как спортсмены-дружки Путина

Следующий сюжет из фильма, о покушении на авторитетного бизнесмена Васильева. Факт в том, что покушение на Васильева произошло в Петербурге в мае 2006 года. В фильме же сказано, что Путин навещал его лично в больнице, будучи при этом вице-мэром. Но Путин перестал быть вице-мэром в 1996 году, после проигрыша Собчака на выборах губернатора. Какой сценарист мог допустить такую ошибку? Версий много, но лучше было бы спросить у создателей фильма, не спутали ли они посещение Путиным в одной из питерских больниц Руслана Линькова, помощника депутата Галины Старовойтовой, убитой в Петербурге в ноябре 1998 года и собиравшей материалы, компрометирующие как раз Путина и его подельников, очень активно занимавшихся незаконной приватизацией государственной собственности в городе в интересах группы лиц, как правило, связанных с организованной преступностью или с бывшими сотрудниками КГБ. Досадное, можно сказать, недоразумение, но еще один факт заключается в том, что личные беседы начальников ФСБ со свидетелями преступлений в России не являются типичным явлением. Чем было вызвано такое внимание к персоне помощника Старовойтовой, можно лишь догадываться. Возможно, Путину нужно было направить течение показаний свидетеля в нужное чекистским следователем русло, и он лично решил заняться этой проблемой?

Ну и, конечно, впечатляют зрителей употребляемые в фильме афоризмы, такие как, например, “шпана в хорошем смысле этого слова”. На Западе мало кто смог бы понять, почему слово "шпана" может быть употреблено в хорошем смысле и какой именно хороший смысл у этого слова. А в современной России слово "шпана" оказалось приемлемым для хвалебного обозначения таких пареньков, как спортсмены-дружки Путина. Да и он сам, как следует из фильма, тоже в состав этой “хорошей шпаны” входил, чем и был горд, и, вероятно, гордится до сих пор. А вместе с ним гордится и весь его электорат, для которого, видимо, этот фильм и был создан.