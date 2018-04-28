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В результате взрыва в Сомали погибли не менее шести человек

Место взрыва в Могадишу, Сомали, октябрь 2017 года (архивное фото)

Не менее шести человек погибли, восемь пострадали в результате подрыва смертника в городе Галькайо в Сомали. Среди погибших – несколько военных. Об этом сообщает сомалийское издание Garowe Online.

Агентство Reuters отмечает, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", имеющая связи с террористической организацией "Аль-Каида".

"Аш-Шабаб" создана в 2014 году. Она является восточно-африканским филиалом "Аль-Каиды". Группировка преследует цель установить строгую версию ислама в районе Африканского Рога. Участники группировки регулярно устраивают нападения и теракты преимущественно в южной и центральной частях Сомали.

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