В результате взрыва в Сомали погибли не менее шести человек

Не менее шести человек погибли, восемь пострадали в результате подрыва смертника в городе Галькайо в Сомали. Среди погибших – несколько военных. Об этом сообщает сомалийское издание Garowe Online.

Агентство Reuters отмечает, что ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", имеющая связи с террористической организацией "Аль-Каида".

"Аш-Шабаб" создана в 2014 году. Она является восточно-африканским филиалом "Аль-Каиды". Группировка преследует цель установить строгую версию ислама в районе Африканского Рога. Участники группировки регулярно устраивают нападения и теракты преимущественно в южной и центральной частях Сомали.