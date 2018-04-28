Хабаровск: организатора "Монстрации" просят отменить шествие

В Хабаровске организатора "Монстрации" просят отменить шествие. По словам гражданского активиста Павла Перова, ему неоднократно звонили с незнакомых номеров люди, которые представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов. Они просили не проводить акцию из-за "возможных провокаций и протестов, которые могут произойти во время мероприятия", сообщает "Сибирь.Реалии".

"Те, кого нельзя называть, кто занимаются у нас безопасностью, говорили, что мне не согласуют шествие и не разрешат его провести. Говорили, что надо либо отменять, либо переносить "Монстрацию". В другом ведомстве, которого тоже не могу назвать, мне сказали, что у нас сложная обстановка в стране, что нельзя в такое время лишний раз будоражить общественность и что все может произойти", – рассказал корреспонденту "Сибирь.Реалии" Павел Перов.

Во время разговора с активистом ему на телефон продолжали поступать звонки с разных номеров. Он предположил, что они также связаны с "Монстрацией". По его словам, угроз ему не поступало. Кроме того, Перова неоднократно пытались предупредить об ответственности за нарушения на акции.

Уведомление в администрацию города о проведении акции организаторы подали за 15 дней. По их словам, мэрия сначала не согласовала мероприятие, но после публикации поста об этом "ВКонтакте" "Монстрацию" провести все же разрешили.

"Монстрация" – первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала. Акция зародилась в Новосибирске в 2004 году. В 2011 году ее идеолог Артем Лоскутов получил премию в области современного искусства "Инновация". В 2015 году мэрия города впервые отказалась согласовать акцию. Тогда Лоскутова арестовали на 10 суток, признав его виновным в организации несанкционированного мероприятия и невыполнении требований сотрудников полиции. В 2016 году суд оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия.

В 2017 году "Монстрация" прошла в 14 городах России и мира, в том числе в Эстонии, Чехии и Украине.