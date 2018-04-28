Гринпис выразила опасения в связи с запуском плавучей АЭС

Экологи выразили опасение в связи с эксплуатацией первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", которая в субботу покинула Санкт-Петербург и направилась в сторону Мурманска. Об этом говорится в пресс-релизе Гринпис России, распространенном в субботу.

На своем пути платформа пройдет через эстонские, датские, шведские и норвежские воды, а использовать ее планируют вблизи береговых линий.

Вопреки заверениям о безопасности станции, экологи считают платформу уязвимой для цунами, заявил ядерный эксперт Гринпис Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп. Он также обратил внимание на такие риски, как суровые ледовые условия, опасность терроризма и ядерные отходы.

Ранее сообщалось, что испытания "Академика Ломоносова" планировалось провести почти в самом центре Санкт-Петербурга. Гринпис подчеркивает, что этого не произошло благодаря "неравнодушию россиян, подписавших петицию против опасных экспериментов в сердце культурной столицы".

Экологи считают, что плавучая станция предназначена не для решения проблем снабжения российского севера энергией, а для использования в качестве демонстрационного экспоната с целью дальнейшего экспорта подобных платформ.