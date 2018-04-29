СМИ: ядерный полигон в КНДР закроют до встречи Кима и Трампа

Ядерный полигон Пунгери в Северное Корее может быть закрыт до встречи между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.

Об остановке ядерных и ракетных испытаний и грядущем закрытии полигона Пунгери лидер КНДР объявил 21 апреля. Позднее агентство Reuters со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что полигон всё еще пригоден для эксплуатации и может быть использован для испытаний в ближайшем будущем.

Представитель южнокорейского президента сегодня заявил, что полигон все же будет закрыт в мае. По его словам, процесс демонтажа будет публичным, на нём будут присутствовать журналисты и эксперты.

Точная дата и место переговоров Ким Чен Ына и Трампа пока не утверждены. Американский президент отметил, что встреча состоится через 3–4 недели.

27 апреля в приграничном поселении Пханмунджом на южнокорейской территории состоялся межкорейский саммит лидеров Северной и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Кроме того, Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан.