Сирийская армия наступает на "Сирийские демократические силы"

Сирийская армия захватила несколько селений к востоку от реки Евфрат, вытеснив оттуда вооружённые отряды Сирийских демократических сил, пользующихся поддержской США. Об этом сообщило в воскресенье сирийское государственное телевидение.

По сведениям сирийского информагентства САНА, армия Башара Асада, поддерживаемая Россией, захватила четыре деревни вблизи административного центра провинции Дейр эз-Зор. Эти селения ранее контролировались Сирийскими демократическими силами, в которых ведущую роль играют курдские формирования.

Ранее провинция, расположенная вблизи границы с Ираном, контролировалась группировкой "Исламское государство".