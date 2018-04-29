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Сирийская армия наступает на "Сирийские демократические силы"

Сирийские беженцы в Ливане, апрель 2018

Сирийская армия захватила несколько селений к востоку от реки Евфрат, вытеснив оттуда вооружённые отряды Сирийских демократических сил, пользующихся поддержской США. Об этом сообщило в воскресенье сирийское государственное телевидение.

По сведениям сирийского информагентства САНА, армия Башара Асада, поддерживаемая Россией, захватила четыре деревни вблизи административного центра провинции Дейр эз-Зор. Эти селения ранее контролировались Сирийскими демократическими силами, в которых ведущую роль играют курдские формирования.

Ранее провинция, расположенная вблизи границы с Ираном, контролировалась группировкой "Исламское государство".

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