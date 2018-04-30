Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

Лидер оппозиции Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министра Армении. Его кандидатуру официально утвердила парламентская фракция "Елк".

Ранее выдвижение лидера протестов на пост поддержали партии "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн", покинувшая коалицию с правящей Республиканской партией на прошлой неделе.

У трёх оппозиционных партий 47 голосов. Для выбора премьера необходимо 53 голоса. 58 мест принадлежат правящей Республиканской партии. Республиканцы не выдвигали кандидата от своей партии, однако решения о своей позиции на голосовании 1 мая еще не приняли.

Накануне в Ереване прошла очередная многотысячная акция сторонников Пашиняна. Перед митингом лидер протестов встретился с главой фракции республиканцев в парламенте. Ваграм Багдасарян пообещал, что его партия не будет препятствовать избранию "народного кандидата".

Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь Республики 1 мая в 8 утра. В это время в парламенте начнется голосование.

С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. 23 апреля Саргсян подал в отставку, однако протесты против правящей Республиканской партии продолжились.

Госдепартамент США призывал все стороны воздержаться от насилия и провести переговоры о формировании нового правительства страны.