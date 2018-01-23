Пенс подтвердил, что США выйдут из ядерного соглашения с Ираном

Вице-президент Майк Пенс подтвердил израильским лидерам, что администрация Трампа планирует выйти из соглашения 2015 года о ядерной проблеме Ирана, если в него не будут внесены поправки. Об этом он заявил в последний день своего пребывания в Израиле. Пенс отметил, что США работают с европейскими союзниками по тому, что он назвал ошибочными частями соглашения, и уточнил, что президент Дональд Трамп "ясно дал понять": США выйдут из соглашения, если поправки не будут внесены.

"Мы подаем сигнал нашим европейским союзникам о том, что настало время для изменений в ядерной сделке с Ираном, - сказал Пенс на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином. "Должны существовать ограничительные меры, чтобы Иран не мог получить ядерное оружие, и у мы обещаем вам работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками по всему миру для достижения этого". Израиль последовательно выступал против ядерного соглашения с Ираном, которого после длительных переговоров достигла администрация президента Барака Обамы.

Пенс завершает свой визит в Израиль. В понедельник он неоднократно упоминал Иерусалим как столицу Израиля, выступая вместе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Он также использовал речь в Кнессете, чтобы объявить о планах ускорить сроки открытия посольства США в Иерусалиме к концу 2019 года.

Во вторник Пенс встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином и пообещал, что Соединенные Штаты будут противостоять иранской ядерной угрозе. Затем он воздал дань памяти мемориалу Холокоста Яд Вашем и посетил стену Плача. Поездка Пенса на Ближний Восток также включала остановки в Египте и Иордании.