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В Москве прошла "Монстрация" под лозунгом "Вся власть воображению"

Монстрация, архивное фото

В Москве во вторник, 1 мая, прошла "Монстрация" – шествие с абсурдистскими плакатами и элементами перформанса. Его участники вышли под лозунгом "Вся власть воображению". Они двигались в составе колонны движения "Левый блок", участвующей в первомайском шествии, передает корреспондент Радио Свобода.

Провести отдельную акцию организаторам Москвы не разрешили городские власти. Сообщается о задержании двух человек. Также активистку с плакатом "Пудинг – вор" полицейские заставили закрасить слово "вор". После этого участники акции стали скандировать "Пудинг просрочен!"

Аналогичные шествия уже состоялись в нескольких городах России. В Новосибирске, где придумали "Монстрацию", она сегодня прошла под лозунгом "Севернее Кореи", а жители "Ярославля" вышли c транспарантом "Прокси Господи".

Первая "Монстрация" прошла в Новосибирске в 2004 году, а позднее стала проводиться и в других городах России и мира. В 2011 году ее идеолог Артем Лоскутов получил премию в области современного искусства "Инновация". В 2015 году "Монстрацию" впервые запретили, а Лоскутова судили по делу о несогласованной акции.

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