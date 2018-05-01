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В Новосибирске состоялась первомайская "Монстрация"

Участница "Монстрации"

В Новосибирске несколько тысяч человек приняли участие в "Монстрации" – ежегодном молодежное шествии с плакатами и абсурдными лозунгами, которое традиционно проводится 1 мая. Власти разрешили организаторам провести акцию в центре города.

В этот раз одним из основных лозунгов "Монстрации" стало словосочетание "Севернее Кореи". Фотографию с таким транспарантом опубликовал у себя в Твиттере идеолог акции Артем Лоскутов.

Аналогичные шествия сегодня проходят или намечены еще в нескольких городах, включая Москву. Ранее сообщалось, что в Хабаровске организатору "Монстрации" звонили неизвестные, которые требовали отказаться от проведения акции.

В 2017 году "Монстрация" прошла в 14 городах России и мира, в том числе в Эстонии, Чехии и Украине.

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