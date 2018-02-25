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В акциях памяти Немцова участвовали организации националистов

Шествие в Москве, 25 февраля 2018

В Москве 25 февраля в гражданской акции памяти Бориса Немцова и против репрессий участвовали протестные политические организации националистов. Как заявлено в релизе от Комитета "Нация и Свобода", националисты добиваются построения свободной и процветающей России, в которой народу будут предоставлены все возможности для жизни и развития.

Комитета "Нация и Свобода" Владимир Басманов в 2016 году обратился в Международный уголовный суд в Гааге с призывом инициировать преследование президента Владимира Путина. Басманов обвинил российского лидера в военных преступлениях и преступлениях против человечности, "организации преследований и убийств оппозиционеров и журналистов и создании диктаторского режима в России".

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