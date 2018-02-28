Между империей и нацией. Эфир в 21:05

На протяжении веков существование в России империи и сильного государства не давало в ней родиться нации. Распад СССР обозначил эту проблему еще сильнее: почти все постсоветские страны сформировались как нации, кроме России. Сможет ли Россия освободиться от обломков имперского мифа и родиться как гражданская нация?

Гости программы: Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ и Сергей Федюнин, докторант Центра европейских и евразийских исследований Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO), Франция. Эфир в 21:05.