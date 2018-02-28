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Археология

Между империей и нацией. Эфир в 21:05

Эксперты спорят о том, станет ли Россия национальным государством

На протяжении веков существование в России империи и сильного государства не давало в ней родиться нации. Распад СССР обозначил эту проблему еще сильнее: почти все постсоветские страны сформировались как нации, кроме России. Сможет ли Россия освободиться от обломков имперского мифа и родиться как гражданская нация?

Гости программы: Эмиль Паин, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ и Сергей Федюнин, докторант Центра европейских и евразийских исследований Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO), Франция. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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