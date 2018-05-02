В Ижевске задержаны активистки штаба Навального

В Ижевске полиция в ночь на среду задержала двух активисток местного штаба Алексея Навального, которые оставили на асфальте надпись "5.05 ДОЛОЙ ЦАРЯ" – это отсылка ко всероссийской акции протеста, к которой призвал оппозиционер.

"ОВД-Инфо" сообщает, что задержанным угрожали статьей об экстремизме.

Накануне в Костроме осудили на 15 суток одного из организаторов акции 5 мая. Александра Зыкова признали виновным в уклонении от исполнения административного наказания.

Также во вторник стало известно, что сотрудника ставропольского штаба Навального Петра Истомина отчислили из университета из-за штрафа за агитационную прогулку в октябре минувшего года.

В Тамбове задержали и арестовали на 10 суток координатора местного штаба Диану Рудакову. Поводом послужила состоявшаяся полгода назад на частной территории встреча с Навальным. Сторонники оппозиционера называют решение суда незаконным.

Алексей Навальный призвал своих сторонников провести 5 мая акции протеста, приуроченные к назначенной на 7 мая инаугурации Владимира Путина. Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура и предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга.