Прокуратура предостерегла Навального от проведения акции 5 мая

Прокуратура Москвы направила предостережение оппозиционеру Алексею Навальному и юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с несогласованной акцией 5 мая в столице. Ведомство напомнило о негативных последствиях, которые возможны в случае проведения несанкционированного митинга, сообщает агентство "Интерфакс".

В прокуратуре отметили, что организаторы не приняли предлагаемые мэрией Москвы места для проведения акции.

Навальный призвал своих сторонников, вне зависимости от решения властей, провести акцию 5 мая на одной из центральных улиц города против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства. Мэрия Москвы в проведении мероприятия в центре города отказала, объяснив это подготовкой к параду Победы. Чиновники предложили перенести митинг на проспект Сахарова. Однако Навальный отклонил такой вариант, назвав его провокацией и нарушением прав граждан.