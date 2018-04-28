Мэрия Москвы не разрешила Навальному провести акцию 5 мая

Власти Москвы запретили сторонникам Алексея Навального проводить акцию "Путин нам не царь" 5 мая. Об этом Навальный сообщил в своем телеграм-канале. Он также прикрепил копию документа из мэрии за подписью первого заместителя главы департамента региональной безопасности Василия Олейника. В документе говорится, что "в связи с непринятием предложения об изменении места проведения публичных мероприятий" "организатор не вправе проводить публичные мероприятия", информирует "Дождь".

Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников ранее заявил, что мэрия согласовала акцию сторонников Алексея Навального 5 мая на проспекте Академика Сахарова. По его словам, власти учли загруженность центра города в связи с подготовкой к параду на Красной площади 9 мая, праздничному салюту и другим мероприятиям.

После этого Навальный заявил, что предложение мэрии — "провокация". Он отметил, что длина предложенного мэрией маршрута — 350 метров.

Навальный подал уведомление о проведении 5 мая акции на Тверской улице и Манежной площади. Мэрия отказалась согласовать ее и предложила провести на окраине.