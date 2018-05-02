В шорт-лист премии Немцова вошли Дмитриев, Навальный и Титиев

В шорт-лист премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей вошли глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев, глава "Мемориала" в Чечне, политзаключенный Оюб Титиев, член демократического движения "Солидарность" Надежда Митюшкина, оппозиционер Алексей Навальный, а также координатор его калининградского штаба Егор Чернюк. Таковы итоги открытого голосования на сайте "Новой газеты". Лауреата премии через месяц выберет совет Фонда Бориса Немцова за Свободу.

Впервые премия имени Бориса Немцова была вручена в 2016 году. Ее получил член политкомитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг. В 2017 году лауреатом премии стал оппозиционный активист Ильдар Дадин. Церемония награждения проходит в Бонне.