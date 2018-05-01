Пашинян призвал граждан к мирным акциям неповиновения

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги, а также аэропорт Еревана. Это произошло сразу после того, как парламент Армении проголосовал против его кандидатуры на пост премьер-министра.

Сразу после голосования Пашинян отправился к протестующим на улице, где его ожидали несколько десятков тысяч человек.

«Завтра с 08:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершится победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — заявил Пашинян на улице. Он подчеркнул, что это будет мирный протест, информирует "Медуза"