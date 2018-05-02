Участники протеста заблокировали дорогу из Еревана в аэропорт

Сотни людей заблокировали автомагистраль, связывающую столицу Армении Ереван с главным аэропортом "Звартноц" утром 2 мая. Так они ответили на призыв лидера протеста Никола Пашиняна к всеобщей забастовке. Это произошло после голосования в парламенте против его утверждения в должности премьер-министра. Силы безопасности развернуты в районе аэропорта "Звартноц".

В других частях Еревана группы студентов снова вышли на улицы, некоторые из них отправились в университетские городки, призывая всех студентов присоединиться к забастовке. 1 мая законодатели проголосовали против кандидатуры Пашиняна в качестве следующего премьер-министра. За него проголосовали 45 депутатов, против - 55. Это побудило Пашиняна призвать сторонников к проведению всеобщей забастовки, начиная с 2 мая.

Голосование на специальной сессии парламента 1 мая состоялось вскоре после того, как лидер парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (HHK) Ваграм Багдасарян объявил, что его партия будет голосовать против Пашиняна. Согласно конституции Армении, отказ парламента от утверждения премьер-министра влечет за собой второе голосование в парламенте, которое назначено на 8 мая.

Багдасарян и Пашинян сообщили, что проведут переговоры до этого голосования. В ответ на голосование 1 мая в парламенте Пашинян призвал граждан по всей стране присоединиться к всеобщей забастовке, начинающейся в 8:15 утра 2 мая, чтобы поддержать требование назначить его главой правительства.