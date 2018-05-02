Пашинян призвал сторонников временно прекратить акции протеста

Кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников временно прекратить акции протеста. Поводом для этого стало заявление правящей Республиканской партии о том, что ее члены поддержат "народного кандидата" на выборах 8 мая.

Выступая на митинге в Ереване, Пашинян заявил, что в четверг он будет обсуждать вопрос своего нового выдвижения в здании Национального собрания. В связи с этим он попросил протестующих разблокировать улицы. Оппозиционер при этом призвал своих сторонников в день выборов в парламенте вновь выйти на площадь Республики.

1 мая Республиканская партия Армении, имеющая большинство в парламенте страны, не позволила Пашиняну занять пост главы правительства. При этом для избрания оппозиционеру не хватило всего нескольких голосов. После итогов голосования Пашинян призвал к "тотальным акциям гражданского неповиновения". На улицы Еревана вышли сотни тысяч человек. Они перекрыли дороги, заблокировали метро и входы в правительственные здания.

В среду Республиканская партия заявила, что на выборах премьер-министра 8 мая поддержит кандидата, которого выдвинет треть парламентариев.