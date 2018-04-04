Cambridge Analytica могла получить данные 87 млн пользователей Facebook

Компания Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook. Соответствующее заявление опубликовано на корпоративном сайте социальной сети. Ранее сообщалось, что в распоряжении Cambridge Analytica оказались данные 50 миллионов пользователей.

По информации Facebook, большинство пользователей, чьи персональные данные попали к Cambridge Analytica, проживают в США.

В соцсети сообщили, что в будущем её пользователи смогут узнать, были ли их данные использованы Cambridge Analytica.

В начале марта журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. В расследовании отмечается, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу незаконного сбора личной информации компанией Cambridge Analytica. Он признал, что его компания несет ответственность за данные своих пользователей.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook после того, как появилась информация об утечке личных данных пользователей социальной сети.