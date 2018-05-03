"Приморским партизанам" вынесли новый приговор

Приморский краевой суд 3 мая приговорил пятерых так называемых "приморских партизан" к длительным срокам заключения. Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет колонии строгого режима, Алексей Никитин - 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, Вадим Ковтун - восемь лет строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски на сумму около трех миллионов рублей.

Такие сроки наказания потребовала прокуратура.Адвокаты заявили, что считают предложенное гособвинением наказание слишком суровым, и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства. Сами подсудимые вины не признали. Защита Вадима Ковтуна уже заявила, что будет обжаловать приговор, сообщает ТАСС.

Ранее присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009года, но заявили, что они заслуживают снисхождения. Дело рассматривается в третий раз.

Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов. Четверо подсудимых уже отбывают наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.