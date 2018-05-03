Жители Волоколамска подали иски к полигону "Ядрово"

Жители Волоколамска подали в суд несколько исков о возмещении морального вреда к ООО "Ядрово" на общую сумму в пять с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву. Иски будут рассмотрены судом 7 мая, 1 и 6 июня, уточнила она.

Помимо исков о возмещении ущербы жители Волоколамска подали в суд заявление с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово". Третьим лицом по этому делу заявлена администрация Волоколамского района.

Массовые акции с требованием закрыть полигон "Ядрово" проходят в Волоколамске с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали, однако в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.

В апреле в администрации Волоколамска, в доме у мэра, в редакции местной газеты "Волоколамская неделя" и в квартире организатора протестов против свалки Артема Любимова прошли обыски. По словам мэра Петра Лазарева, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты.

17 июня в Волоколамске, по решению местного совета депутатов, состоится референдум о закрытии мусорного полигона.