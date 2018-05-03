США: флаг с бывшего Генконсульства РФ в Сиэтле был снят законно

Посольство России в Вашингтоне потребовало вернуть флаг на здание российского консульства в Сиэтле, которое было закрыто в прошлом месяце. Посольство утверждает, что удаление властями Соединенных Штатов "под покровом ночи" флага РФ в минувшие выходные нарушает международное право и "неприемлемо" по отношению к российскому национальному символу.

Но официальные представители Госдепартамента США 2 мая заявили, что российский флаг был "почтительно снят" с резиденции генерального консула в Сиэтле после того, как здание было освобождено по распоряжению американского дипломатического ведомства. В то же время российское посольство в США настаивало, что особняк по-прежнему остается собственностью России и флаг должен быть сохранен. Госдепартамент на это ответил, что дом находится на земле, принадлежащей американскому государству. Ранее Государственный департамент попросил сотрудников российского консульства снять флаг прежде чем они покинут помещение.

Должностные лица США говорят, что американские дипломаты спустили флаг над консульством США в Санкт-Петербурге во время короткой церемонии, когда, по распоряжению Москвы, им приказали покинуть Генеральное консульство.

"Поскольку россияне решили не относиться к своему собственному флагу с подобающем уважением, мы сделали это за них," - заявил Госдепартамент, добавив, что флаг, снятый в Сиэтле, будет возвращен в посольство России. Консульство в Сиэтле было закрыто в качестве ответной меры на утверждения о том, что российское правительство в марте отравило нервно-паралитическим газом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, живущего в Великобритании. В ответ МИД РФ потребовал закрыть Генконсульство США в Санкт-Петербурге.