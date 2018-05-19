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С христианской точки зрения

Вера и нация. Эфир в 17:05

Почему вера, объединяя людей, не отвергает национального?

Как национальное в христианстве совмещается с универсальным? Об этом разговор с митрополитом Адрианом (Стариной), руководителем прихода Киевского Патриархата в подмосковном Ногинске.Эфир в 17:05.

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