Лицемерие и религия. Эфир в 17:05

Почему религия, запрещающая лгать, безоружна перед лицемерием? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят театральные режиссеры Эрвин Гааз и Наталия Усман. Эфир в 17:05.
Почему религия, запрещающая лгать, безоружна перед лицемерием?
Почему религия, запрещающая лгать, безоружна перед лицемерием? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят театральные режиссеры Эрвин Гааз и Наталия Усман. Эфир в 17:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.