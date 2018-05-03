В Чебоксарах задержали координатора штаба Навального

В Чебоксарах задержаны координатор местного штаба Навального Семен Кочкин и заявитель акции протеста 5 мая Марина Полытова. Активисты направлялись на встречу с "согласовательной комиссией" администрации города, но полицейские остановили их еще на улице, сообщают в штабе.

Кочкина обвиняют в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Ему грозит штраф или арест до 30 суток.

В Екатеринбурге в штаб Навального сегодня пришла полиция. Активисты сообщили, что перед этим сотрудник центра по противодействию экстремизму попытался притвориться посетителем, но уронил служебное удостоверение. Свой визит полицейские объяснили сообщением о распространении "подозрительных листовок" перед 5 мая.

В Кемерове полиция сегодня задерживала волонтера штаба Навального Дмитрия Диденко. Его отпустили без составления протокола, передает "ОВД-Инфо".

Алексей Навальный призвал своих сторонников провести 5 мая акции протеста, приуроченные к назначенной на 7 мая инаугурации Владимира Путина. Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга.