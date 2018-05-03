"Плавучая Фукусима". Экологи в ужасе от морских планов "Росатома"

Экологи из "Гринпис России" распространили заявление, в котором вновь указывают на крайнюю опасность первой в мире плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов", в прошлую субботу покинувшей Петербург и направившейся в Мурманск для загрузки осенью этого года ядерного топлива в реактор и его пуска.

Летом 2019 года уже готовая к работе АЭС с экипажем на борту должна перейти по Северному морскому пути на Чукотку, в район порта Певек, где и планируется ее постоянная работа.

На пути в Мурманск плавучий атомный энергетический блок (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" размерами 144 на 30 метров, строившийся с 2009 года на Балтийском заводе Санкт-Петербурга, проходит мимо берегов Эстонии, Швеции, Дании и Норвегии. Ранее испытания "Академика Ломоносова" с ядерным топливом планировалось провести почти в самом центре Санкт-Петербурга, в двух километрах от Исаакиевского собора.

Вопреки заверениям "Росатома" о безопасности станции экологи из "Гринпис России" считают ее крайне уязвимой:

"К обычному списку факторов риска аварий добавляются опасные природные явления (землетрясения, цунами), морское пиратство и терроризм. В случае захвата в руки преступников попадет значительное количество высокообогащенного урана и они получат шанс для ядерного шантажа… Известно, как сложно (если вообще возможно) защищать крупное судно от нападения извне. Физическая защита станции потребует участия Военно-морских сил России. Но даже и при этом практически невозможно обеспечить абсолютную защиту станции со стороны ее подводной части от торпедного удара или от подводных диверсантов, а на поверхности – от ракетно-бомбового удара".

Экологи считают, что плавучая АЭС предназначена не для снабжения электроэнергией Чукотки, а для использования в качестве демонстрационного экспоната с целью дальнейшего экспорта подобных технологий за границу.

На сегодня "Росатом" имеет проекты размещения на российском Крайнем Севере и Дальнем Востоке уже нескольких атомных станций плавучего базирования на базе ледокольных реакторов типа КЛТ-40С – в Вилючинске (Камчатка), Певеке (Чукотка) и Северодвинске (Архангельская область). Как сообщает "Гринпис России", Малайзия, Индонезия, Южная Корея, Мозамбик, Намибия, ЮАР, Индия, Вьетнам и Кабо-Верде проявили интерес к проекту, и "Росатом" планирует передавать плавучие АЭС в лизинг этим странам. В качестве перспективного рынка "Росатом" рассматривает также Бразилию, Уругвай, Чили.

Представители "Росатома" рассказывают, что "Академик Ломоносов" предназначен для обеспечения энергией крупных отдаленных заводов и портов, а также морских нефтегазодобывающих платформ. "Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 200 тысяч человек", – говорится в сообщении "Росатома".

О том, почему экологов так сильно пугают морские планы "Росатома", в интервью Радио Свобода рассказывает руководитель проектов энергетического отдела "Гринпис России" Рашид Алимов:

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– Мир помнит чернобыльскую катастрофу, мир помнит аварию в Фукусиме. Мы понимаем, что любая АЭС производит радиоактивные отходы и может взорваться, а плавучая АЭС уязвима еще и перед стихией и террористами. Конкретно "Академик Ломоносов" будет находиться в экстремальных условиях Арктики. Планируется, что и отработавшее ядерное топливо потом будет находиться на его борту, и это также повышает риски. Кроме того, понятно, что при отсутствии инфраструктуры на Чукотке в случае возможных аварий, если что-то пойдет не так, последствия могут быть очень печальными.

– Помимо этого вас беспокоит возможное воздействие всей этой махины на природу Крайнего Севера?

"Академик Ломоносов" будет находиться в экстремальных условиях Арктики

– Конечно! Нас не устраивает то, что написано в оценках "Росатома" по поводу возможного воздействия этого проекта на окружающую среду. Там сказано, что в случае если произойдет даже тяжелая авария, радиоактивное пятно якобы исчезнет достаточно быстро. Мы понимаем, что это, мягко говоря, недостаточное объяснение того, как могут развиваться события. И мы понимаем, что если плавучая АЭС будет находиться у берега, то конечно, радиоактивное загрязнение может быть очень серьезным. В свое время организация "Зеленый Крест" делала общественно-экологическую экспертизу этого проекта. Они также указывали на то, какая большая угроза может быть связана с загрязнением находящихся там особо охраняемых природных территорий.

– То есть "Гринпис России" выступает в целом за запрет ядерной энергетики, а не только против проектов с плавучими АЭС?

– Да, безусловно. Но в случае с плавучей АЭС мы подчеркиваем, что эта идея наиболее ярко подчеркивает все те недостатки, которые у атомной энергетики есть вообще. Существует целый список аварий на судовых реакторах, опыт атомных ледоколов и атомных подводных лодок, и этот список не позволяет относиться к проекту плавучей АЭС иначе. Кроме того, мы понимаем, что объект – экспериментальный. И что он в чем-то является плавучей АЭС, а в чем-то судовым реактором, но при этом не самоходным, и при этом ни законодательство, ни практика для такого объекта естественным образом не развиты. Еще в Петербурге выяснилось, что Ростехнадзор не имеет права постоянного государственного надзора над этим объектом! И прийти туда с проверкой они могут только раз в год, не чаще, заранее сообщив в прокуратуру и на Балтийский завод! Хотя существует постановление правительства, в котором перечислены другие объекты атомной энергетики, и на них представители Ростехнадзора могут присутствовать постоянно.

​– Многие эксперты к вашим тревогам относятся скептически. Ваш коллега Ян Хаверкамп, эксперт "Гринпис" по Центральной и Восточной Европе, отмечает, к примеру, что эта плавучая атомная электростанция имеет плоскодонный корпус, и поэтому она особенно уязвима для цунами. Вы что, серьезно говорите о цунами в Северном Ледовитом океане?

– Этот проект планируется далеко не только для Арктики, хотя, безусловно, путь от Мурманска до Чукотки достаточно длинный. И на всем этом пути погодные условия могут меняться несколько раз. Но, и это важно, в официальных заявлениях, в утверждениях и "Росатома", и Министерства развития Дальнего Востока мы видим, что Чукотка рассматривается скорее как некое место для отработки этой модели и для того, чтобы можно было показать зарубежным заказчикам, как все работает, и их заинтересовать. У РФ существует двусторонний договор, например, с Индонезией, в котором плавучие АЭС упомянуты прямо. И есть еще ряд стран, с которыми ведутся такие же переговоры или консультации. И поэтому, безусловно, нужно рассматривать и другие страны мира, с самыми разными природными условиями, разные регионы, где могут появиться плавучие АЭС.

– Это российское ноу-хау? Мне кажется, что плавучие АЭС разрабатывались еще в Китае и в США?

Чукотка рассматривается как место для отработки этой модели и для того, чтобы можно было показать зарубежным заказчикам, как все работает

– Это российская идея. Действительно, когда-то, в 60-е годы, в США был поставлен ядерный реактор Sturgis, или MH-1A, на существующий старый торговый корабль типа "Либерти", и он давал электричество. Но это все оказалось экономически невыгодным, невостребованным, можно сказать, что эксперимент провалился. Эта плавучая электростанция работала всего семь лет в зоне Панамского канала, затем была законсервирована, повреждена штормом, поставлена на хранение и постепенно забыта. А именно идея проектировки с нуля плавучей АЭС, целиком как судна, она исключительно российская. "Академик Ломоносов" – это первый подобный объект в мире. В Китае пока ничего схожего, на такой стадии завершения, насколько нам известно, не существует.

– Если этот проект так опасен, можно ли найти какие-то альтернативные способы обеспечить энергией отдаленные регионы мира, России, в первую очередь, российский Крайний Север?

– Если говорить конкретно о Чукотке, куда планируют направить "Академика Ломоносова", то это место, обладающее большим ветряным потенциалом. Именно безопасная и чистая ветроэнергетика как раз отлично подходит для такого "децентрализованного" электроснабжения. Кроме того, согласно плану "Росатома", плавучая АЭС полностью заменит действующую Билибинскую АЭС, а еще и местную теплоэлектростанцию. Это некорректно, потому что примерно раз в три года плавучей АЭС будет требоваться перезагрузка реакторов. И опыт с ледоколами говорит, что оба реактора будут остановлены на то время, когда идет перезагрузка.

Примерно раз в три года плавучей АЭС будет требоваться перезагрузка реакторов

Кроме того, примерно раз в 12 лет плавучая АЭС должна будет отправляться на ремонт и на выгрузку отработавшего ядерного топлива, которое находится на борту. И вот в эти периоды каким-то образом все ее мощности должны будут все равно как-то чем-то заменяться. На наш взгляд, проблема таких объектов еще и в том, что они не приближают принятия нужного решения. Если бы силы и деньги страны не тратились на такие объекты, то они шли бы на создание альтернативной энергетики, – подчеркивает Рашид Алимов.