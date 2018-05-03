Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд отклонил иск с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово"

Мусорный полигон "Ядрово"

Суд в Волоколамске отклонил коллективный иск восьми жителей города, которые потребовали закрыть мусорный полигон "Ядрово", сообщает агентство ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что жители Волоколамска подали в суд несколько исков о возмещении морального вреда к ООО "Ядрово" на общую сумму в пять с половиной миллионов рублей. Они должны быть рассмотрены 7 мая, 1 и 6 июня.

Акции с требованием закрыть полигон "Ядрово" проходят в городе с начала года. Жители Волоколамка жалуются на проблемы со здоровьем из-за выбросов так называемого свалочного газа. Власти отказываются от полного закрытия полигона.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG