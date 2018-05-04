Вологда: коллекционера оштрафовали за чайники с символикой Люфтваффе

Жителя Вологды Александра Архипенкова оштрафовали на 2,5 тысячи рублей за найденные в его антикварной лавке предметы с символикой Люфтваффе - штамп, железный крест и два чайника. По мнению правоохранительных органов, обвиняемый собирался продать эти вещи с целью пропаганды нацистской атрибутики.

3 мая Архипенков пытался обжаловать штраф в Вологодском областном суде, но решение предыдущей инстанции было оставлено без изменений, сообщает корреспондент Радио Свобода.

В антикварную лавку полицейские пришли 19 января, сразу после ее переезда в новое помещение в центре Вологды. Александр Архипенков считает, что этот визит был запланированным. В тот день многие предметы были еще не распакованы и лежали под столом. Лавка официально еще даже не была открыта.

На чайниках нашли так называемую "нацистскую символику". Но по словам Архипенкова, надпись "Luftwaffe" таковой не является и не была запрещена Нюрнбергским процессом. Он подчеркнул, что свастика на коллекционных предметах была заклеена, а орел с надписью "Luftwaffe" - нет. Коллекционер пояснил, что схожий значок используется на футболках и другой продукции.