Полгода назад российские спецслужбы начали доследственную проверку в отношении крымчанки Натальи Харченко в связи с ее проукраинскими публикациями в соцсети "ВКонтакте". 12 января этого года в симферопольскую квартиру, в которой Харченко жила вместе с мужем, двумя детьми и родителями, пришли с обыском сотрудники ФСБ. После этого Наталья побывала на допросах пять раз. После последней встречи со следователем они с мужем решили покинуть Крым. Супруги пытаются заново построить жизнь в Киеве, чтобы иметь возможность забрать детей, которые пока остаются на полуострове у родственников.
Наталья Харченко вместе с супругом Андреем Виноградовым не приняли российскую аннексию Крыма и по этой причине в 2014 году уехали на некоторое время в город Днепр. Но потом из-за финансовых трудностей они вернулись в Симферополь к родителям Натальи. Здесь супруги тоже не скрывали своих проукраинских взглядов. Андрей Виноградов, в частности, помогал волонтерскому Украинскому культурному центру в Симферополе, а Наталья хранила дома украинскую символику.
В поле зрения ФСБ России семья попала в январе. Оказалось, что спецслужбы заинтересовались страницей Натальи Харченко в соцсети "ВКонтакте", где она в 2014 году активно высказывалась о российско-украинском конфликте.
После первого допроса выяснилось, что, кроме постов в соцсети, в ФСБ интересуются фотографией, на которой Наталья позирует в камуфляже с украинским флагом на фоне крымских пейзажей. Во всем этом спецслужбы усматривают признаки нарушения статьи 280.2 Уголовного кодекса России ("Экстремизм"), хотя уголовное дело за полгода так и не возбудили. Вместо этого стали регулярно допрашивать крымчанку. В последнее время вызовы на допрос участились. Опасаясь, что однажды ей вручат постановление о возбуждении уголовного дела и подписку о невыезде, Наталья вместе с мужем вынуждены были снова покинуть свой дом. Сейчас они обживаются в Киеве и надеются, что вторая попытка построить жизнь в Украине окажется удачной.
"У вас еще будет время раскаяться"
"Я не могу там жить. Вообще. Я дошла до той точки кипения, которая заставила меня это сделать. Я и раньше хотела уехать, но из-за финансовых трудностей это было проблематично. А когда меня каждую неделю стали вызывать на допросы в ФСБ, я окончательно решилась. Следователь после первого допроса сказал мне: "Здесь можно открыть дело лет на пять", – рассказала Наталья Харченко журналистам проекта "Крым.Реалии".
По ее словам, сложнее всего ей было пережить первый четырехчасовой допрос, на который к ней не допустили ее адвоката Эдема Семедляева. "Во время первого допроса следователь вел себя очень жестко. Возможно, потому что адвоката не было, а возможно, потому что был на все 100 процентов уверен, что я раскаюсь. Он так и сказал: "У вас еще будет время раскаяться". Позже на одном из допросов он спросил меня: "Ну что, вы еще не раскаялись?" Когда я ответила отрицательно, он изобразил крайнее удивление. То, что происходило в течение четырех часов моего допроса в январе, я считаю психологическим давлением. Потому что следователь вел себя так, словно я – признанный общемировой преступник, – говорит Наталья.
Следователь вел себя так, словно я – признанный общемировой преступник
Следователем ФСБ, который допрашивал ее, является Игорь Скрипка. Он же ведет уголовное дело в отношении одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова, которого сейчас судят по статье 280.1 Уголовного кодекса России ("Призывы к нарушению территориальной целостности России"). Игорь Скрипка прибыл на службу в Крым из соседней России после аннексии полуострова.
Наталья Харченко рассказывает, что Скрипка интересовался не только ее страницей "ВКонтакте", но и расспрашивал о связях с "Правым сектором" и деятельности в зоне АТО. "Я, конечно же, ко всему этому отношения не имею. Вопрос о лечебной деятельности в АТО следователь, видимо, задал потому, что я по образованию врач-терапевт, до аннексии Крыма работала в больнице Симферополя. Но нигде в АТО я не была, – говорит крымчанка.
Иногда у меня складывается ощущение, что все эти допросы были направлены на то, чтобы выдавить нас из Крыма
По словам Натальи, во время допросов следователь Скрипка неоднократно оказывал на нее психологическое давление. "У меня сложилось впечатление, что эти люди возомнили себя чуть ли не богами, они дают понять, что у них неограниченные полномочия и они могут делать все, что они хотят. Мне до сих пор непонятно, к чему же такому я призывала, за что меня можно посадить на пять лет. Я высказывала свои мысли, которые гарантируются Конституцией, как Украины, так и России. Я не призывала бегать с оружием, не призывала к государственному перевороту. Иногда у меня складывается ощущение, что все эти допросы были направлены на то, чтобы выдавить нас из Крыма. Однажды Скрипка мне прямо заявил: "Лучше бы сидели в своем Днепре", – рассказывает она.
"Цель – заставить людей молчать"
Правозащитники рассматривают историю Натальи Харченко как один из примеров преследования крымчан подконтрольными России властями за проукраинскую позицию. Сайт "Крым.Реалии" неоднократно писал о том, как жители полуострова становятся объектами уголовного и административного преследования за свои взгляды. За посты в соцсетях, в частности, преследуют ялтинскую активистку Ларису Китайскую. За использование украинской символики в повседневной жизни был избит, а затем обвинен в экстремизме севастополец Игорь Мовенко. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении фермера из Раздольненского района Владимира Балуха, который разместил на своем доме табличку "Улица Героев Небесной сотни", а во дворе вывесил украинский флаг.
История Натальи Харченко – это один из примеров преследования людей в Крыму за проукраинскую позицию
"История Натальи Харченко – это один из примеров преследования людей в Крыму за проукраинскую позицию, притом высказанную исключительно в соцсетях. Таких фактов там много. Эти действия направлены на то, чтобы заставить людей молчать. В таком случае оккупационным властям будет легче заявлять, что в Крыму все единодушно за Россию, что нет никакого второго мнения и сопротивления, – говорит крымская журналистка и правозащитница Елена Лысенко.
Жизнь в Украине
По словам Натальи Харченко, в Крыму они с мужем не смогли найти поддержки даже среди близких людей. "Мой папа считает, что события 2014 года когда-нибудь забудутся, что все пройдет и будет нормально. А мама была за Россию с самого начала и заявила мне: "Ты доигралась до того, чего хотела, и ты попадешь в тюрьму!". Я ответила, что лучше умру в Украине, чем буду жить в Крыму, – говорит Наталья.
Первым в Киев в поисках жилья и работы поехал Андрей Виноградов. Несколько дней назад приехала и Наталья. На данный момент супруги ищут в столице постоянное жилье и заработок. Главная цель – иметь материальную возможность перевезти в Киев своих детей, которые на данный момент остаются в Крыму с бабушкой и дедушкой.
Не представляю себе, как самостоятельно выжить. В Киев я приехала с одной сумкой. Очень тяжело
"Андрей Виноградов нашел работу, но пока он стажируется. То есть ему не сказали, что это его постоянное рабочее место. Наташа пока полноценно работать не сможет, поскольку в этой семье двое маленьких детей. В итоге в семье пока только один кормилец. Наташа приехала в Киев с одной сумкой, поэтому сейчас им нужна материальная помощь и любая другая помощь, – рассказывает правозащитница Елена Лысенко.
Что именно нужно семье, Наталья Харченко говорить стесняется, хотя и признается, что строить жизнь без финансовой поддержки родителей ей пока сложно. "Я не представляю себе, как самостоятельно выжить, потому что всю жизнь была привязана к родителям. Сейчас мне сложно. В Киев я приехала с одной сумкой. Очень тяжело", – говорит она.
По словам правозащитников, среди первоочередных потребностей семьи – деньги и вещи. Для пожертвований создан специальный счет.
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