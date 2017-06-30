Полгода назад российские спецслужбы начали доследственную проверку в отношении крымчанки Натальи Харченко в связи с ее проукраинскими публикациями в соцсети "ВКонтакте". 12 января этого года в симферопольскую квартиру, в которой Харченко жила вместе с мужем, двумя детьми и родителями, пришли с обыском сотрудники ФСБ. После этого Наталья побывала на допросах пять раз. После последней встречи со следователем они с мужем решили покинуть Крым. Супруги пытаются заново построить жизнь в Киеве, чтобы иметь возможность забрать детей, которые пока остаются на полуострове у родственников.

Наталья Харченко вместе с супругом Андреем Виноградовым не приняли российскую аннексию Крыма и по этой причине в 2014 году уехали на некоторое время в город Днепр. Но потом из-за финансовых трудностей они вернулись в Симферополь к родителям Натальи. Здесь супруги тоже не скрывали своих проукраинских взглядов. Андрей Виноградов, в частности, помогал волонтерскому Украинскому культурному центру в Симферополе, а Наталья хранила дома украинскую символику.

В поле зрения ФСБ России семья попала в январе. Оказалось, что спецслужбы заинтересовались страницей Натальи Харченко в соцсети "ВКонтакте", где она в 2014 году активно высказывалась о российско-украинском конфликте.

После первого допроса выяснилось, что, кроме постов в соцсети, в ФСБ интересуются фотографией, на которой Наталья позирует в камуфляже с украинским флагом на фоне крымских пейзажей. Во всем этом спецслужбы усматривают признаки нарушения статьи 280.2 Уголовного кодекса России ("Экстремизм"), хотя уголовное дело за полгода так и не возбудили. Вместо этого стали регулярно допрашивать крымчанку. В последнее время вызовы на допрос участились. Опасаясь, что однажды ей вручат постановление о возбуждении уголовного дела и подписку о невыезде, Наталья вместе с мужем вынуждены были снова покинуть свой дом. Сейчас они обживаются в Киеве и надеются, что вторая попытка построить жизнь в Украине окажется удачной.

​"У вас еще будет время раскаяться"

"Я не могу там жить. Вообще. Я дошла до той точки кипения, которая заставила меня это сделать. Я и раньше хотела уехать, но из-за финансовых трудностей это было проблематично. А когда меня каждую неделю стали вызывать на допросы в ФСБ, я окончательно решилась. Следователь после первого допроса сказал мне: "Здесь можно открыть дело лет на пять", – рассказала Наталья Харченко журналистам проекта "Крым.Реалии".

​По ее словам, сложнее всего ей было пережить первый четырехчасовой допрос, на который к ней не допустили ее адвоката Эдема Семедляева. "Во время первого допроса следователь вел себя очень жестко. Возможно, потому что адвоката не было, а возможно, потому что был на все 100 процентов уверен, что я раскаюсь. Он так и сказал: "У вас еще будет время раскаяться". Позже на одном из допросов он спросил меня: "Ну что, вы еще не раскаялись?" Когда я ответила отрицательно, он изобразил крайнее удивление. То, что происходило в течение четырех часов моего допроса в январе, я считаю психологическим давлением. Потому что следователь вел себя так, словно я – признанный общемировой преступник, – говорит Наталья.

Следователь вел себя так, словно я – признанный общемировой преступник

​Следователем ФСБ, который допрашивал ее, является Игорь Скрипка. Он же ведет уголовное дело в отношении одного из лидеров крымско-татарского национального движения Ильми Умерова, которого сейчас судят по статье 280.1 Уголовного кодекса России ("Призывы к нарушению территориальной целостности России"). Игорь Скрипка прибыл на службу в Крым из соседней России после аннексии полуострова.

Наталья Харченко рассказывает, что Скрипка интересовался не только ее страницей "ВКонтакте", но и расспрашивал о связях с "Правым сектором" и деятельности в зоне АТО. "Я, конечно же, ко всему этому отношения не имею. Вопрос о лечебной деятельности в АТО следователь, видимо, задал потому, что я по образованию врач-терапевт, до аннексии Крыма работала в больнице Симферополя. Но нигде в АТО я не была, – говорит крымчанка.

Иногда у меня складывается ощущение, что все эти допросы были направлены на то, чтобы выдавить нас из Крыма

​По словам Натальи, во время допросов следователь Скрипка неоднократно оказывал на нее психологическое давление. "У меня сложилось впечатление, что эти люди возомнили себя чуть ли не богами, они дают понять, что у них неограниченные полномочия и они могут делать все, что они хотят. Мне до сих пор непонятно, к чему же такому я призывала, за что меня можно посадить на пять лет. Я высказывала свои мысли, которые гарантируются Конституцией, как Украины, так и России. Я не призывала бегать с оружием, не призывала к государственному перевороту. Иногда у меня складывается ощущение, что все эти допросы были направлены на то, чтобы выдавить нас из Крыма. Однажды Скрипка мне прямо заявил: "Лучше бы сидели в своем Днепре", – рассказывает она.



"Цель – заставить людей молчать"

Правозащитники рассматривают историю Натальи Харченко как один из примеров преследования крымчан подконтрольными России властями за проукраинскую позицию. Сайт "Крым.Реалии" неоднократно писал о том, как жители полуострова становятся объектами уголовного и административного преследования за свои взгляды. За посты в соцсетях, в частности, преследуют ялтинскую активистку Ларису Китайскую. За использование украинской символики в повседневной жизни был избит, а затем обвинен в экстремизме севастополец Игорь Мовенко. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении фермера из Раздольненского района Владимира Балуха, который разместил на своем доме табличку "Улица Героев Небесной сотни", а во дворе вывесил украинский флаг.

История Натальи Харченко – это один из примеров преследования людей в Крыму за проукраинскую позицию

​"История Натальи Харченко – это один из примеров преследования людей в Крыму за проукраинскую позицию, притом высказанную исключительно в соцсетях. Таких фактов там много. Эти действия направлены на то, чтобы заставить людей молчать. В таком случае оккупационным властям будет легче заявлять, что в Крыму все единодушно за Россию, что нет никакого второго мнения и сопротивления, – говорит крымская журналистка и правозащитница Елена Лысенко.

Жизнь в Украине

По словам Натальи Харченко, в Крыму они с мужем не смогли найти поддержки даже среди близких людей. "Мой папа считает, что события 2014 года когда-нибудь забудутся, что все пройдет и будет нормально. А мама была за Россию с самого начала и заявила мне: "Ты доигралась до того, чего хотела, и ты попадешь в тюрьму!". Я ответила, что лучше умру в Украине, чем буду жить в Крыму, – говорит Наталья.

Первым в Киев в поисках жилья и работы поехал Андрей Виноградов. Несколько дней назад приехала и Наталья. На данный момент супруги ищут в столице постоянное жилье и заработок. Главная цель – иметь материальную возможность перевезти в Киев своих детей, которые на данный момент остаются в Крыму с бабушкой и дедушкой.

Не представляю себе, как самостоятельно выжить. В Киев я приехала с одной сумкой. Очень тяжело

​"Андрей Виноградов нашел работу, но пока он стажируется. То есть ему не сказали, что это его постоянное рабочее место. Наташа пока полноценно работать не сможет, поскольку в этой семье двое маленьких детей. В итоге в семье пока только один кормилец. Наташа приехала в Киев с одной сумкой, поэтому сейчас им нужна материальная помощь и любая другая помощь, – рассказывает правозащитница Елена Лысенко.

Что именно нужно семье, Наталья Харченко говорить стесняется, хотя и признается, что строить жизнь без финансовой поддержки родителей ей пока сложно. "Я не представляю себе, как самостоятельно выжить, потому что всю жизнь была привязана к родителям. Сейчас мне сложно. В Киев я приехала с одной сумкой. Очень тяжело", – говорит она.

По словам правозащитников, среди первоочередных потребностей семьи – деньги и вещи. Для пожертвований создан специальный счет.