На акции Навального в центре Москвы начались задержания

На Пушкинской площади, где сегодня проходит организованная сторонниками Навального акция "Он нам не царь", начались задержания, передает корреспондент Радио Свобода. Сотрудники МВД применяют силу к демонстрантам. Задержаны уже около десяти человек.

Алексей Навальный находится на площади.

Перед началом акции на площади стали собираться активисты прокремлевского "Национально освободительного движения" (НОД) и люди в военной форме с георгиевскими лентами. Они выкрикивают лозунги против "Майдана" и называют Навального провокатором.

Между активистами и участниками акции Навального, которые выкрикивают "Долой царя!", возникают словесные перепалки. Корреспондент Радио Свобода сообщает, что "казаки" бьют протестующих нагайками.

В центре Москвы находятся подразделения полиции и Росгвардии. Полицейские угрожают применить против участников акции спецсредства.

Радио Свобода ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

Сам Навальный ранее в прямом эфире заявил, что находится в деревне Веледниково, по адресу, по которому, согласно данным Росреестра, расположена дача главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Во время прошлой всероссийской акции - "Забастовки избирателей" 28 января - Алексей Навальный заявлял, что находится в квартире, в которой зарегистрирован президент России Владимир Путин.

Акция в Москве не была согласована с городскими властями. В прокуратуре сторонников Навального предупредили о возможных негативных последствиях несанкционированного митинга.