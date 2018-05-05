В России проходят протестные акции "Он нам не царь"

В России в эту субботу проходят протестные акции "Он нам не царь", организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Митинги уже прошли в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. Еще в нескольких городах акции проходят прямо сейчас. В них участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В Барнауле на согласованной акции задержали около 15 активистов. В Красноярске перед митингом в полицию отвезли координатора местного штаба Навального Яну Герасимову. В Челябинске был задержан волонтер оппозиционера Александр Беляев. Сообщается также о задержании Бориса Павлова, сотрудника штаба Навального в Кемерове.

В Москве начало акции "Он нам не царь" запланировано на 14.00. Навальный призывал своих сторонников мирно и без оружия выйти на Пушкинскую площадь, ссылаясь на право, предусмотренной российской Конституцией.

Власти Москвы не согласовали акцию, а прокуратура предупредила оппозиционера о возможных негативных последствиях проведения несанкционированного митинга. В центр столицы в настоящее время стягиваются отряды полиции, Росгвардия и автозаки.

Протестные акции "Он нам не царь" приурочены к очередной инаугурации Владимира Путина на пост президента России, которая состоится 7 мая. Накануне митингов в Санкт-Петербурге, Тамбове, Чебоксарах и других городах были арестованы сторонники Навального.