Командование ВМС США восстанавливает Второй флот

Соединённые Штаты заявили о планах восстановления Второго флота Военно-моских сил в связи с ростом военных амбиций России.

Главнокомандующий ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что зоной ответственности Второго флота станет Восточное побережье и Северная Атлантика. По словам адмирала, национальная оборонная стратегия, обнародованная в прошлом году, ясно указывает на возвращение военного соревнования великих держав. Приоритетным направлением этой стратегии становится противодействие России и Китаю.

Второй флот, расформированный по финансовым соображениям и, как отмечает "Би-би-си", в связи "с причинами структурного свойства", будет базироваться там же, где и прежде, в Норфолке, штат Вирджиния. Главнокомандующий выступил на борту Главнокомандующий выступил на борту американского авианосца "Джордж Буш" на базе в Норфолке.