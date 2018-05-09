Двухэтажная Россия. Эфир в 21:05

Российские города гибнут под натиском многоэтажной жилой застройки. Альтернатива бетонным джунглям - частный дом. Именно он привязывает человека к месту, к земле, делает из него хозяина и гражданина. Как преодолеть диктат застройщиков и чиновников, которые хотят переселить всех в каменные "человейники"? Есть ли будущее у малоэтажного жилья?

Гости Сергея Медведева: Павел Гнилорыбов, историк, экскурсовод, ведущий Telegram-канала «Архитектурные излишества», и Никита Токарев, директор архитектурной школы "МАРШ", основатель архитектурного бюро "Panacom".



