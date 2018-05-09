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Археология

Двухэтажная Россия. Эфир в 21:05

Как убежать из мегаполиса?

Российские города гибнут под натиском многоэтажной жилой застройки. Альтернатива бетонным джунглям - частный дом. Именно он привязывает человека к месту, к земле, делает из него хозяина и гражданина. Как преодолеть диктат застройщиков и чиновников, которые хотят переселить всех в каменные "человейники"? Есть ли будущее у малоэтажного жилья?

Гости Сергея Медведева: Павел Гнилорыбов, историк, экскурсовод, ведущий Telegram-канала «Архитектурные излишества», и Никита Токарев, директор архитектурной школы "МАРШ", основатель архитектурного бюро "Panacom".

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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