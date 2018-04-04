Ген покорности. Эфир в 21:05

Русских принято изображать как нацию жертвенную и терпеливую. Что это: миф, созданный правителями и пропагандистами, или социокультурная установка, воспитанная веками крепостного права и государственных репрессий? Где пределы терпения и адаптации населения к трудностям, и способно ли современное российское общество на социальный и политический протест?
В эфире Сергей Шаров-Делоне, историк, общественный деятель, и Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ. Эфир в 21:05
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