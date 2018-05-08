Конгресс США предлагает санкции против поставщиков российского ОПК

Конгресс США предложил ввести санкции в отношении поставщиков российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). С такой инициативой выступил комитет Палаты представителей по делам вооружений, на сайте которого опубликован законопроект об оборонном бюджете США на 2019 год.

Авторы законопроекта предлагают наделить президента США полномочиями по введению санкций в отношении лиц, которые оказывают поддержку оборонной промышленности России. В частности, речь идет о цепочке поставок ОПК, связанных с разработкой или производством основного военного оборудования и высокотехнологичного вооружения. Под таким оружием конгрессмены понимают, в частности, истребители, крылатые ракеты, системы ПРО С-300 и С-400, а также военные спутники. Особые санкции могут быть введены в отношении "стран-спонсоров терроризма, которые покупают подобное оружие у России".

Создатели законопроекта предлагают поправки в принятый в прошлом году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" . Этот документ дает президенту США возможность откладывать на 180 дней введение санкций в отношении клиентов российского ОПК, если закупающие у России вооружение лица подтвердят свою деятельность в интересах национальной безопасности США.

Предложенные поправки также ограничивают возможности властей США тратить бюджетные деньги на действия в рамках Договора по открытому небу. Это соглашение позволяет военным самолетам России и США пролетать над территорией друг друга с наблюдательными миссиями. Ограничения по финансированию в этой сфере необходимо ввести в ответ на нарушение Россией условий договора, считают авторы законопроекта..