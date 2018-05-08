В Донбассе армия Украины потеряла убитыми более 3 тысяч человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала военной операции в Донбассе превысили три тысячи триста человек. Об этом сообщил в интервью украинскому изданию "Обозреватель" министр обороны страны Степан Полторак.

При этом, по словам министра, около тысячи человек – небоевые потери. В их число в основном вошла гибель военнослужащих от болезней, из-за ДТП, нарушения правил безопасности и злоупотребления алкоголем.

В конце апреля главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с начала операции ВСУ в 2014 году в Донбассе погибли более трех тысяч семисот военных, почти восемь с половиной тысяч были ранены.

Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек. Свыше 20 тысяч получили ранения. Попытки добиться прекращения огня, предпринимаемые в рамках Минской контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, пока не дают результатов.



За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил (с 1 мая так называется антитеррористическая операция) оставалась напряженной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии разграничения, сообщает УНИАН. Сепаратисты 15 раз обстреливали позиции украинских военных, в том числе из артиллерии, минометов и танков. Ранены двое украинских военнослужащих. Ответным огнем убит один сепаратист, пятеро ранены, сообщили агентству в штабе операции Объединенных сил.



Киев и страны Запада обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов. Москва отвергает обвинения.