В Праге облит розовой краской памятник маршалу Ивану Коневу

В Праге в ночь с понедельника на вторник облит розовой краской памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщил корреспондент Радио Свободы с места происшествия. На памятнике сделана надпись от руки на чешском языке "Тот, который ни разу не выстрелил" ("Ten, ktery nikdy nevystřelil").

В советской историографии маршал Конев считается руководителем освобождения Праги в 1945 году. Однако, по данным современных историков, войска 1-го Украинского фронта под командованием Конева вошли в уже освобожденную Прагу, которую на этот момент взяли под контроль участники Пражского восстания и войска Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, повернувшие оружие против немцев.

Чешские историки отмечают, что когда маршал Конев со своими подразделениями приехал в конце Второй мировой войны, а именно 9 мая 1945 года из Дрездена в Прагу, в городе оставались всего несколько отрядов СС. В то время все подразделения вермахта покинули город, потому что за день до этого, 8 мая, была подписана безусловная капитуляция с командованием Пражского восстания.

В декабре 2017 года пражский памятник маршалу Ивану Коневу, расположенный в Праге-6 – одном из административных районов столицы Чехии, несколько раз оказывался в центре внимания. В конце ноября здесь состоялась организованная Коммунистической партией Чехии демонстрация против планов районной администрации частично изменить внешний вид памятника. На акции протеста собрались приблизительно 150 человек, в том числе внучки маршала Анна и Елена. Вслед за этим неизвестные нанесли на постамент красной краской две даты: 1956 и 1968.

Эти события связаны с планами районной администрации в ходе реконструкции памятника снять размещенную здесь табличку, напоминающую о "спасении Праги от уничтожения благодаря силам 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев во время Второй мировой войны", и заменить ее табличкой с исторической справкой о роли маршала в подавлении Венгерского восстания 1956 года и ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году. Против этого, в числе прочих, выступило и посольство России в Чехии.