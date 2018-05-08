Telegram обжаловал решение Верховного суда по приказу ФСБ

Telegram обжаловал решение Верховного суда России, признавшего законным требование Федеральной службы безопасности предоставить ключи для расшифровки сообщений пользователей. Документ опубликован на сайте международной правозащитной организации "Агора", представляющей интересы мессенджера.

Жалоба подана в апелляционную коллегию Верховного суда. В ней юристы просят признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года недействующим, как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий и несоответствующим пяти федеральным законам. По мнению представителей Telegram, приказ ФСБ устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской.

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram к ФСБ. Представители Telegram требовали признать приказ спецслужбы незаконным и ссылались на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Однако в ФСБ в ответ заявили, что сообщения пользователей мессенджера якобы не являются информацией, которую охраняет Конституция.

С 16 апреля по решению суда Telegram блокируют в России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.