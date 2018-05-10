Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) закончили работу в сирийском городе Дума, где 7 апреля, по сообщениям различных источников, имело место применение отравляющих веществ режимом Башара Асада. Анализ полученных проб займет не менее трех-четырех недель. Но России все уже ясно: никакой химической атаки не было, все это – наглая инсценировка и провокация. Удастся ли специалистам установить истину? Хлор и зарин быстро улетучиваются, а свидетели в подконтрольном режиму городе вряд ли имеют возможность говорить, не опасаясь за последствия.

Почву для разоблачения "химической провокации", как выразился российский постпред в ООН Василий Небензя, российский агитпроп готовил загодя. Однако поначалу планировалось обвинить в применении химического оружия "террористов".

"В Минобороны России заявили, что располагают данными о подготовке провокации с применением химоружия в Сирии. По информации военного источника, террористы завезли на территорию Саракиба в провинции Идлиб баллоны с хлором и средствами защиты... В Минобороны РФ заявили, что в понедельник, 12 февраля, в ведомство поступил телефонный звонок от одного из жителей населённого пункта Саракиб. По его словам, в провинции проводится подготовка к съёмке инсценированной атаки с использованием отравляющих химических веществ. Предполагается, что далее запись будет передана иностранным СМИ".

Это сообщение RT от 13 февраля. 2 марта география будущей провокации изменилась. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что провокация с применением отравляющих веществ готовится в Восточной Гуте, то есть именно там, где расположен город Дума:

"Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химоружия против собственного народа".

Впоследствии сценарий опять изменился: не применение химоружия, а имитация его применения.

7 апреля после 20:00 по местному времени из Думы стали поступать сообщения о химатаке. Социальные сети заполнились фотографиями и видеороликами с места событий.

9 апреля для обсуждения случившегося в Нью-Йорке был созван Совет Безопасности ООН. Василий Небензя уверенно объявил химатаку провокацией и инсценировкой:

"После освобождения Думы от бое­виков туда были направлены российские специали­сты по радиологической, химической и биологиче­ской защите для сбора данных. Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-пара­литических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу по­страдавшие с симптомами поражения отравляю­щими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медицинских учреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено, медицинский персонал и жители ин­формации о возможных местах их захоронения не имеют".

В тот же день телеканал RT показал репортаж под названием "Токсичный вброс", а на следующий прокремлевский сайт Eurasia Daily опубликовал под заголовком "Фотосессия мертвых" разбор изображений, якобы "сфабрикованных" авторами провокации:

"А вот ролик, который сделали уже в другой квартире и который распространяла медиагруппа Orient news... На кадрах видно, что в комнате на ковре лежит мальчишка, а около него стоят двое мужчин. Один снимает тело на смартфон, а другой, якобы отец, поднимает тело ребенка за руки и надрывно говорит: "Детка, вставай, я купил вам шоколад". Трудно не заметить, что на видео изображен один и тот же ребенок, который до этого был снят в коридоре другой квартиры. Одинаковый свитер, отметка на виске, возраст, прическа, даже поза не оставляют сомнений".

Правда, видеоролики "провокаторов" представлены на сайте Eurasia Daily в виде скриншотов, но при известной настойчивости их можно найти в Твиттере. Вот здесь можно увидеть ролик про шоколад. А здесь снят якобы тот же мальчик, изображающий мертвого, но в другой квартире. Читатель может сделать вывод самостоятельно.

Во всех разоблачительных материалах фигурирует организация "Белые каски", о которой Василий Небензя выразился так:

"Господа, маски, а точнее "Белые каски", в очередной раз сброшены".

​11 апреля первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир обрушился на "провокаторов" всей силой своего красноречия. При этом провокация с применением химоружия превратилась в "провокацию с якобы применением отравляющих веществ":

"Хочу подчеркнуть, что 9 апреля, спустя сутки после якобы имевшей место химатаки в Думе, российские военные специалисты в области радиационной, химической и биологической защиты, а также военные медики прибыли непосредственно на место проведения предполагаемого инцидента.

Специалистами РХБ-защиты взяты пробы грунта, собраны осколки с так называемого места якобы "применения" химоружия. Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ".

Российские специалисты прибыли в Думу в тот самый день, когда о результатах их работы сообщал в Нью-Йорке Василий Небензя. В отличие от экспертов ОЗХО им хватило нескольких часов – с учетом разницы во времени – чтобы сделать выводы.

13 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков показал журналистам видеоролик, на котором о "провокации" рассказывают ее непосредственные участники. "Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в г. Дума", – пояснил генерал. Их показаний, однако, слышно не было, их имена Конашенков не назвал. Впоследствии оба приехали в Гаагу и давали показания уже "со звуком".

Знаменитого теперь мальчика Хасана репортер ВГТРК Евгений Поддубный к тому моменту еще не нашел, первые сообщения о нем появились 18 апреля, а интервью в шоу Дмитрия Киселева – 22 апреля. Впрочем, как отмечает мой коллега Марк Крутов, рассказ Хасана ни в коей мере не разоблачает "провокацию".

В ночь с 13 на 14 апреля США и их союзники нанесли удар возмездия по Сирии. Прибывшие в Сирию 14 апреля эксперты ОЗХО несколько дней не могли попасть в Думу. Между тем западные журналисты сообщали о энергичной зачистке следов химатаки. Корреспонденты CBS News уже 9 апреля говорили по телефону с врачом больницы в Думе, который просил не называть его имени. Он утверждает, что оказал помощь 70 отравленным газом пациентам.

17 апреля CBS показала репортаж из Думы. Ее съемочная группа нашла и лежащий на крыше дома баллон с химическим боеприпасом, и свидетеля по имени Наср Ханан, который утверждает, что от газа погиб его брат Хамзех.

Апофеозом кампании "разоблачения" стала пресс-конференция свидетелей в гаагском отеле Crown Plaza, созванная 26 апреля вопреки просьбе ОЗХО воздержаться от ее проведения до того, как эксперты закончат работу с образцами. Свидетели складно повторили российско-сирийскую версию (дирижировал ими заместитель постпреда Сирии в ОЗХО Гасан Обаид), но пообщаться с ними журналистам, по существу, не дали: после четырех-пяти вопросов российский постпред Александр Шульгин сказал, что сирийцам пора собираться домой. Мальчику Хасану дали сказать буквально несколько слов. На этот раз он не стал говорить, что за участие в съемках провокационного ролика ему дали фиников и риса.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова убеждена в неопровержимости этих показаний:

"Искренность и прямота, с которыми свидетели этой "постановки" рассказывали о пережитом, казалось бы, не должны были оставить никаких сомнений. Но, как это бывает в современном мире, к сожалению, в этих "кривых зеркалах" все выглядит иначе, по крайней мере, многие для этого делают все возможное".

Тем не менее неопровержимыми эти свидетельства назвать сложно. Эти люди находятся в полной зависимости от того самого режима, который обвиняется в химатаке, и его союзника – России. "Да, сегодня мы поймали за руку клеветников, –​ говорил Александр Шульгин. – Поймали за руку тех, кто пытался вводить в заблуждение мировую общественность... Думаю, что после сегодняшнего брифинга и этой пресс-конференции ни у кого не останется сомнений, кто в действительности распространяет лживые новости и кто ведет информационные войны".

На разоблачение "провокации" были мобилизованы все информационные ресурсы агитпропа, включая те, которые на Западе заслуженно считаются средствами дезинформации. Москва возмущается тем, что США и их союзники пользуются данными соцсетей (хотя российский закон приравнял их к СМИ), но в ее кампании участвуют и вождь американских неонацистов Ричард Спенсер, и его бывшая жена, поклонница и переводчик Александра Дугина Нина Куприянова (она же Nina Byzantina), глумливо указывающая местом своей работы "естественно, фабрику кремлевских ботов".

Неутомимая разоблачительница "Белых касок" Ванесса Били стала колумнистом и экспертом RT, а российское посольство в Лондоне охотно пользуется в Твиттере продукцией этих подручных министерства правды – например, демотиватором "Джихадистам – Нобелевскую премию мира".

"Белые каски" – организация добровольцев, спасающая пострадавших и восстанавливающая разрушенную инфраструктуру в отсутствие тех, кто этим должен заниматься по должности – внушают особенную злобу Москве. Василий Небензя называет их "псевдогуманитариями", а представитель Сирии в ОЗХО Гасан Обаид – "террористами". Год назад Радио Свобода провело собственное расследование обвинений против "Белых касок". И пришло к следующему выводу:

"Эта смесь правды и вымысла, настоящих и предполагаемых фактов не помогает разобраться в том, что в действительности случилось, зато легко подхватывается пропагандой. Альтернативные ветераны и альтернативные правозащитники утверждают, что предлагают альтернативный взгляд на события. Но альтернатива правде – ложь".

На своем брифинге Мария Захарова назвала "фантастической новостью" сообщения о том, что администрация США приостановила финансирование "Белых касок":

"Что, последняя "фильма" не понравилась? Может быть, есть еще какие-нибудь причины? Вообще, честно говоря, хочется знать точно сколько денег "Белые каски" получали непосредственно от правительства США и от правительств других государств, в том числе от тех трех государств, которые не так давно нанесли удар по Сирии".

Под "фильмой" Мария Захарова подразумевает "постановочные" съемки, "имитирующие" последствия химатаки. На самом деле финансирование приостановлено еще в марте, то есть до атаки, и спустя всего две недели, как представителей "Белых касок" принимали в госдепарламенте. Правительство США анализирует смету гуманитарных расходов на Сирию с целью их оптимизации. Речь идет о смешной для Вашингтона сумме – 200 миллионов долларов. Это решение отчасти отражает непоследовательность американской политики в отношении Сирии: в то время, как министр обороны убежден, что США должны сохранить свое военное присутствие в Сирии и взять на себя долгосрочные обязательства, президент обещает избирателем как можно скорее уйти оттуда.

Не секрет и источники финансирования "Белых касок". Он складывается из взносов США, Великобритании, ФРГ, Канады, Нидерландов, Дании, Японии и Новой Зеландии. В прошлом году "Белые каски" опубликовали свой бюджет – 23 миллиона долларов в год. Это капля в море общей суммы ассигнований на гуманитарные нужды Сирии. На недавней конференции доноров в Брюсселе страны ЕС и США пообещали выделить в этом году 4,4 миллиарда долларов, причем крупнейшим донором Сирии стала, как и в прошлом году, Германия.

Тем временем на ленте РИА Новости появилось сообщение из Бейрута:

"В Сирии американские спецслужбы готовят новую провокацию с "химатакой". Об этом РИА Новости сообщил информированный источник, связанный с сирийскими силовиками".