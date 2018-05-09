Нетаньяху: Россия не помешает действиям Израиля в Сирии

Россия не будет мешать действиям Израиля в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Reuters.

"Учитывая то, что сейчас происходит в Сирии, необходимо продолжать координацию между российскими военными и армией обороны Израиля и не допустить случайных столкновений", - сказал Нетаньяху журналистам.

Во время своего 10-часового визита в Москву израильский премьер вместе с российским президентом посетил Парад Победы на Красной площади, возложил венок к могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля, а также принял участие в акции "Бессмертный полк". Нетаньяху прошёл с портретом героя Советского Союза Вольфа Виленского.

В ночь на 9 мая сирийские государственные СМИ сообщили о ракетном ударе по военной базе правительственных войск Сирии в пригороде Дамаска. Утверждается, что удар нанесла авиация Израиля.

8 мая, сразу после выступления Трампа о выходе из соглашения с Ираном Израиль привел свои войска в состояние повышенной готовности в районе Голанских высот. Это произошло после того, как военные обнаружили "нестандартную активность иранских сил в Сирии".