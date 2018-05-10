"Агора": история в России становится опасной наукой

Высказывания по поводу исторических событий все чаще грозят россиянам привлечением к ответственности - как сами по себе, так и в качестве формального повода для преследования оппозиционно настроенных граждан или организаций. Об этом говорится в докладе доклад "Россия против Истории. Наказание за пересмотр", который подготовила Международная правозащитная группа "Агора ".

За десять лет правозащитники зафиксировали 100 фактов преследования за высказывания на тему истории, 17 из которых - уголовные дела (16 подсудимых были признаны виновными) . 41 случай - запреты книг и интернет-публикаций и включение их в список экстремистских материалов.



Авторы исследования - Дамир Гайнутдинов и Павел Чиков подчеркивают, что в докладе не дается оценки исторической достоверности и научной обоснованности оспариваемых взглядов и высказываний, а лишь рассматриваются юридические аспекты конкретных дел, а также случаев запрета публикаций под предлогом противодействия экстремизму.



Правозащитники отмечают, что запрет на оценку некоторых исторических фактов, преследование историков и публицистов, а также блогеров и гражданских активистов в современной России происходят на фоне полной солидарности судов с решениями спецслужб.

Авторы доклада напоминают, что попытки контролировать культурное пространство под предлогом защиты истории начались при президенте Дмитрии Медведеве в 2009 году. Была учреждена специальная комиссия, и в 2014 году в Уголовный кодекс включили специальную норму о реабилитации нацизма. Суды начали выносить приговоры за публикацию исторических фотографий со свастикой.

В России с 2012 года в девять раз возросло количество дел о публичной демонстрации запрещенной символики. Всего по этой статье за последние 5 лет наказали свыше шести тысяч шестисот человек: в среднем, более 100 человек каждый месяц, говорится в докладе "Агоры".