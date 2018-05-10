Победа дракона. Владимир Голышев - о риторике праздника

Нервная реакция представителей некоторых постсоветских государств на спортивную одежду Adidas, стилизованную под форму сборной СССР образца 1991 года, напомнила старый анекдот из «Соло на ундервуде» Сергея Довлатова.

«- Толя, - зову я Наймана, - пойдемте в гости к Леве Друскину.

- Не пойду, - говорит, - какой-то он советский .

- То есть, как это советский? Вы ошибаетесь!

- Ну, антисоветский. Какая разница?»

Действительно, какая разница между вечно обиженным российским МИДом и бывшим зав.отделом ЦК комсомола Литовской ССР Линасом Линкявичюсом, гневный твит которого стал причиной скандала? Англичане провинились перед российской дипломатией в ходе англо-бурской войны, литовский коллега уличил немцев в «имперских амбициях». Одна школа! А уж когда к травле подключились украинские товарищи и завалили соцсети «фотожабами» со свастикой и концлагерями, у Adidas ни осталось ни одного шанса…

Скандал этот разгорелся накануне торжеств 8-9 мая. И оперативная реакция Adidas на него, безусловно, была продиктована нежеланием эти праздники омрачать. Сама спортивная одежда с советской символикой, ставшая камнем преткновения – дело абсолютно рутинное. Adidas шьет такие костюмы с 1972 года, тогду Москву объявили столицей Олимпиады-80. С тех пор советские спортсмены одевались в форму с тремя полосками, в ней щеголяли Арвидас Сабонис и Сергей Бубка. И комплекты из новой коллекции – не более чем вариации на тему продукции Adidas горбачевских времён. Ограниченный тираж таких ретро-моделей выпускают каждый год. В прошлом году их тоже шили, и в следующем году, возможно, тоже будут шить.

Одолев «кремлевского дракона» на международной арене, Порошенко сам превращается в дракона

Одним словом, советская символика на продукции Adidas – не событие, а повод для информационной атаки. Причем Украина выступает примерно в той же роли, в которой раньше выступали легендарные «ольгинские боты». И, похоже, сами не заметили этого. И Петр Порошенко, объявивший украинцев главным «народом-победителем», тоже не заметил, чью лексику он воспроизводит. «Маршалы и генералы – украинцы по происхождению возглавляли почти половину из 15 фронтов. Среди советского генералитета периода Второй мировой войны было около 300 украинцев», - подсчитал президент Украины.

А вот что говорил Владимир Путин в 2010 году: «Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы - страна победителей». «По моему глубокому убеждению, нацизм одолел, прежде всего, украинский солдат», - не соглашается президент Украины. В этом заочном споре победил Путин, потому что навязал оппоненту свой стиль, свою логику, свою спесь. Одолев «кремлевского дракона» на международной арене, Порошенко сам превращается в дракона, увлекая за собой наиболее незрелую и агрессивную часть сограждан.

Президент Республики Беларусь назвал путинское ноу-хау, которое взял на вооружение его украинский коллега, «приватизацией Победы». «Весь советский народ внес достойный вклад в победу над нацизмом, и делить эту победу сегодня не к месту. Это так же больно для еще живущих ветеранов, как предавать победу забвению», — заявил Александр Лукашенко.

Что же касается Советского Союза, то, по моему мнению, в последние годы своего существования это было демократичное и свободное государство. Гораздо свободнее и демократичнее многих из тех, что возникли на его обломках.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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