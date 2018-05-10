Суд запретил ролик блогеров Nemagia о пожаре в "Зимней вишне"

Кемеровский суд запретил ролик местных блогеров NEMAGIA "Трагедия в Кемерово!" о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" из-за "недостоверных сведениях о числе погибших", и в "целях недопущения нравственной деформации несовершеннолетних".

Блогеры Алексей Псковитин и Михаил Печерский опубликовали ролик на Youtube.com и в соцсети "ВКонтакте". Запретить ролик потребовала прокуратура, ее поддержал представитель Роскомнадзора. Судья Елена Лебедева сказала, что ролик "ввел в заблуждение" родственников погибших и пострадавших, следствием может стать "дестабилизация и появление намерений противоправных действий", передал портал "Тайга.инфо".​

Судья отметила, что в комментариях к использованной в ролике аудиозаписи, где звучит "не соответствующая действительности информация о количестве тел погибших, содержатся призывы о дестабилизации ситуации в области, и высказывания о противоправных действиях в отношении государственных служащих". Решений суда блогеры могут обжаловать до конца мая.

25 марта в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Ранее отставки Тулеева потребовали на стихийном митинге жители Кемерова. 1 апреля стало известно, что губернатор области досрочно подал в отставку. Однако через несколько дней Тулеев стал главой областного совета депутатов. При этом он заявил, что после трагедии в торговом центре "его совесть перед богом чиста".

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