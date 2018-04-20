СК: при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 60 человек, а не 64

Следственный комитет России утверждает, что жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом свидетельствуют результаты проверки всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения генетических экспертиз, заявили в ведомстве. Следователи отметили, что все погибшие опознаны.

Издание "Сибирь.Реалии" сообщает, что сегодня утром в Кемерове результаты генетических экспертиз начали оглашать родственникам погибших. Для этого каждую из 19 семей отдельно пригласили в местную администрацию. Родственникам сообщают, какие фрагменты тел остались от их близких людей и выдают соответствующие бумаги. Сами останки будут выдавать завтра в закрытых гробах. Сразу после этого, как ожидается, пройдут похороны.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В числе 60 погибших более 40 детей. Сообщалось, что в момент возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация, а многие эвакуационные выходы оказались заблокированы. По делу о пожаре в "Зимней вишне" арестованы уже семь человек, в их числе командир пожарного звена, тушившего торговый центр.