"Мне не хочется жить". Родные жертв пожара в Кемерове ждут экспертиз

В понедельник, 16 апреля, МЧС России обнародовало предварительные результаты общероссийской проверки, проведенной после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Как выяснилось, по всей стране почти половина из 40 тысяч проверенных торговых центров работают с нарушениями правил пожарной безопасности. Больше всего таких объектов выявлено в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, в Краснодарском крае, во Владимирской, Мурманской, Брянской, Костромской и Калужской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

14 апреля Следственный комитет РФ заявил, что "ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком". Кроме того, следствием было установлено, что проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе препятствовали некие высокопоставленные чиновники. Их имена и должности пока не называются.

Кемеровский ТЦ "Зимняя вишня", как сообщили в МЧС, являлся перестроенным зданием кондитерской фабрики. При этом после реконструкции МЧС России не согласовало специальные технические условия, необходимые для введения объекта в эксплуатацию.

Выяснилось, что собственники выгоревшего в Кемерове торгового центра "Зимняя вишня" пожалели 7 миллионов рублей для того, чтобы привести в нормальное состояние противопожарную систему в здании. Об этом сообщает издание "Коммерсант". При этом о проблемах с этой системой руководство знало как минимум два года.

По делу о пожаре уже арестованы на два месяца технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, сотрудники компании "Системный интегратор" , обслуживающей пожарную безопасность, Александр Никитин и Игорь Полозиненко, охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова. Под стражу взята и экс-глава кемеровского Госстройнадзора Танзилия Комкова. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации возведенного без разрешения здания ТРК.

Центральный районный суд Кемерова арестовал на два месяца Сергея Генина – начальника пожарного звена, тушившего торговый центр "Зимняя вишня". Ему предъявили обвинение в халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, он проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за этого погибли не менее 37 человек.

Сейчас в Кемерово продолжаются экспертизы по делу о пожаре и опознание жертв. Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что опознание потребует генетической экспертизы, которая займет не менее 21 дня. По данным СМИ, семьи 59 погибших уже получили обещанные им выплаты. Их размер – 5 миллионов рублей за каждого человека.

Еще 28 марта жители Кемерово Надежда Вострикова и Игорь Сабадаш, у которых при пожаре в торговом центре погибли дочь, трое внуков и невестка, подали в городскую прокуратуру жалобы на действия сотрудников МЧС и МВД. Они сообщили, что оказались на четвертом этаже "Зимней вишни" через несколько минут после того, как в 16:03 их дочь Алена позвонила и сказала, что начался пожар и они заперты в кинозале. По их словам, на этаже находились четверо пожарных, которые сказали, что ждут спецсредств и "не могут туда войти".

"Я упала на колени и начала просить: "Ребята, спасите моих детей"

"Я упала на колени и начала просить: "Ребята, спасите моих детей". На что мне ответили равнодушно: „Мы ничем не можем вам помочь. Мы ждем бригаду спасателей“, - написала Вострикова в своей жалобе.

Супруги рассказали, что несколько минут поддерживали связь с дочерью. "Я все время держал связь с дочерью, она была жива, я ей говорил, чтобы она держалась и дышала, что их спасут. Я держал с ней связь более 10 минут" - сказано в заявлении Игоря Сабадаша. По его словам, "в 16 часов 23 минуты пожарные еще не предпринимали никаких действий", его жена сообщала, что пожарные "медленно стали подходить" примерно к 16:40.

В интервью радио Свобода Надежда Вострикова рассказала, что ответа на ее обращение в прокуратуру пока нет. О результатах работы в Кемерове Следственного комитета ей сказать нечего:

- Я человек, который вообще далек от всего этого. По ходу расследования будет понятно. Мы были на всех судах, видели всех, кого привлекли к ответственности и оставили под стражей. Они находятся под следствием. Что-то сказать больше я не могу - я в этом не разбираюсь.

- По-человечески, как вам кажется, кто несет ответственность за эту страшную трагедию?

Все было не слаженно, все было не сгруппировано

- Я считаю, что по-человечески несет то начальство, которое руководило всем этим парадом. И торговым центром, и МЧС, в том числе Мамонтов (Александр Мамонтов - глава ГУ МЧС России по Кемеровской области - РС) , в любом случае, все это звенья одной цепи. Но я не юрист, чтобы дать оценку всему этому. Я знаю, что на момент приезда пожарного звена на пожаротушение все было не слаженно, все было не сгруппировано.

- Что говорят власти? Когда будут какие-то результаты экспертизы? Когда вам можно будет похоронить родных?

- Когда приезжал Бастрыкин, это была пятница 14-го, он назначил дату -18-го апреля отдадут нам все тела. Но в связи с тем, что результаты экспертизы задерживаются, все перенесли еще на 10 дней.

- Вам помогут с похоронами?

- Да, конечно. Это все на себя берет Красный Крест, администрация.

​- Что в Кемерово говорят об этой трагедии? Кого винят? Кого проклинают? Или люди просто горюют?

- Винят, конечно же, МЧС, администрацию "Зимней вишни", что все было настолько запущено, что человек, который пришел в первый раз, физически сам бы не смог выбраться оттуда. А при условиях того, что наши дети оказались заперты, это просто невозможно было. Аварийный выход был закрыт. На тот момент, когда они могли бы воспользоваться им и спастись, он оказался закрыт. Это все в СМИ комментировали. Спасся из этого кинозала только один человек.

- Пройдут похороны, люди получат выплаты. Как вы думаете, эта трагедия кого-то чему-то научит? Будут из нее сделаны какие-то выводы?

- Я не знаю. Давать оценку действиям наших властей я не могу. Может быть, будут какие-то выводы сделаны, а может быть все останется по-прежнему. Я обыкновенный человек, который жил, радовался жизни, я воспитывала дочь, воспитывала сына, воспитывала внуков. А теперь я лишилась всего. Мне не хочется жить. Я жить не хочу, - говорит Надежда Вострикова.

​Жительница Кемерова Ольга потеряла при пожаре своих друзей. По ее словам, больше всего людей тревожит, что власть может скрыть причину трагедии и число погибших:

Настроение такое, что мы никогда не узнаем правды

- Настроение в городе такое, что мы никогда не узнаем правды. Это людей удручает больше всего, - говорит Ольга. – Люди хотели бы знать, была ли закрыта дверь в зал кинотеатра. Во-вторых, хотелось бы знать точное количество пострадавших. Людей удивляет то, что сохранились документы, деньги, но нет тел. Меня спрашивают - почему отдают документы, но тел нет? Я говорю - потому что завалило, когда осыпалась крыша. У меня нет другого объяснения. Что касается причин трагедии – в Кемерово сейчас предпочитают об этом молчать. Мы ждем, чем закончится расследование. Мы так устали от сплетен,разговоров… Психологически каждый ставит себя на место погибших. Каждый там мог оказаться. У нас слишком маленький город. У нас население города 500 тысяч человек. Это могло коснуться абсолютно всех, - говорит Ольга.

У жителя Кемерово юриста Расима Яралиева в пожаре погибли дети лучшего друга - 5 и 10 лет. Расим - активист, член спонтанно организованной инициативной группы жителей, которые изначально не доверяли информации властей о количестве погибших:

- В принципе, на сегодняшний день, я считаю, что следствие двигается в правильном направлении, - говорит Расим - Они скрупулезно занимаются не только сбором тех материалов, которые остались после пожара. Они пытаются также установить действия должностных лиц, которые находились там в это время, приехали по вызову. Была вот эта расхлябанность, была старая экипировка, оборудование. Не было координации всех действий. Это все исследуется. Это одна сторона следствия. Но самое главное – причинно-следственная связь самого пожара. Установили, и это совпадает и с моей точкой зрения, что это все произошло от перегрузки линии электропередач. Кабели, которые проходили внутри здания от щита до питающего оборудования (очень много аттракционов, игровые автоматы детские) - это все имело большую нагрузку. Почему 19-го числа отключили сигнализацию? Сигнализацию отключили в связи с тем, что датчики фиксировали запах дыма, но при этом они не могли обнаружить, где, как, потому что визуального дыма не было, так как это все под потолком было: между перекрытием и потолком проходил силовой кабель. И видно, что он, как огненный дождь, сверху полился. Почему это мгновенно все загорелось, потому что изоляция длительное время тлела, точнее она находилась на протяжении практически недели в горящем состоянии. И тут оно воспламенилось резко и, соответственно, все загорелось и упало сверху.

- Как вам кажется, кто за это ответственен?

- Я знаю эти моменты разделения границ ответственности. Подведение кабелей до здания - за это несут ответственность энергоснабжающие организации. А вот уже от раздела границ между СКЭКом (Северо-Кузбасская энергетическая компания - Р.С.) и собственником здания до розетки, которая дается арендатору для подключения, несет ответственность собственник. За внутренние коммуникации ответственность несет собственник.

- Сейчас идет следствие: задержан владелец здания, задержан представитель противопожарной службы, задержан представитель охраны. У вас нет ощущения, что задержаны стрелочники?

Безалаберность собственника, жадность и безответственность арендатора

- Я думаю, что, в первую очередь задержаны лица, непосредственно эксплуатирующие это здание и несущие прямую ответственность за нагрузку. Была безалаберность со стороны собственника, а также жадность и безответственность со стороны арендатора, здесь все правильно применено. Здесь я с ними согласен. Что касается надзорных органов. Надзорные органы являются представителями народа, которые гарантируют безопасность в получении этих услуг. Они все должны нести ответственность, в том числе энергоснабжающая организация. Почему? Потому что они видят эти перегрузки, они понимают объем, который они передают. Это центр города. Там стоял завод. Потребление электроэнергии было меньше, чем сейчас это новое здание. Они пытались, по моей информации, подвести дополнительную линию питания. Завели или не завели - я не знаю. А то, что они пытались, не хватало мощности, это я знаю.

- Будут ли какие-то выводы сделаны из этой всей страшной истории?

40 детских жизней мы заплатили за халатность и коррупцию

- Выводы делать нужно. Пожар случается сиюмоментно. Сгорает тоже быстро. А вот разбирательства идут долго. С этим делом надо немножко повременить. Почему? Потому что следствие еще не завершено. Много информации, которой мы не знаем. Это самая дорогая цена, которую мы заплатили за халатность и коррупцию, которая у нас в нашей стране. 40 детских жизней мы заплатили за эту безответственность.

- Что сейчас в городе говорят о трагедии? Какие настроения у людей?

Доверие к властям отсутствует. Это была последняя капля

- Конечно, доверия к власти уже длительное время отсутствует. Это была последняя капля. Но сейчас больше всего говорят в городе о новом губернаторе, о перемещении старого губернатора Амана Тулеева, не потерявшего власть, а оставшегося у власти, только с другой стороны. Он может содействовать и помогать той команде, которую он оставил после себя. А также наш новый и. о. губернатора Владимир Чернов. У него отсутствует команда. Он понимает, что со старой командой ничего не построить.

- Но осталось доверие к власти после того, как произошла эта трагедия?

Старой команде все это было безразлично

- С честью выдержал один человек, который взял весь удар на себя, выступал от имени власти и извинялся перед людьми, хотя он работает всего месяц. Это вице-губернатор Сергей Цивилев. Я просто был сам свидетелем эмоций, которые на него выливались со стороны родителей, которые потеряли нескольких детей. Их там не одна семья. Сами понимаете, эти нервные срывы. Он стоял лицом к лицу и все это дело принимал. Ну, а про остальных я могу вам сказать, что этой старой команде было просто безразлично. Они не верили в то, что что-то может случиться. Они думали, что их работа заключается в том, что они занимают должности, получают зарплату и имеют какие-то статус и положение. Вот и все.

​- Я так понимаю, что эта трагедия коснулась ваших друзей, у них погибли дети....

- Да, мальчик и девочка. 5 и 10 лет. Тела еще не опознаны. Следствие пока работает над останками. Насколько мне стало известно, они даже отодвинули установление останков по катастрофе в Домодедово, которое было, Ан-48. Конечно, здесь самая тяжела картина была, когда Цивилев стоял перед родителями, которые говорили: "Отдайте нам хоть что-нибудь, чтобы мы похоронили".

- Когда обещают выдать останки?

Биологических останков практически не осталось, это очень страшно и сложно

- Как мне сказали медики, в связи с тем, что там биологических останков, у которых можно взять ДНК практически не осталось, то это может продлиться до 3 месяцев. А так обещали где-то в течение месяца разрешить все эти вопросы. Потому что, на самом деле, даже не определить, от чего именно пепел. Это очень страшно и сложно. Даже был такой момент, когда через то отверстие, которое в зале вырезали, выбрасывали мусор, в котором сгорели люди, родители сильно возмущались: "Вы подождите выбрасывать мусор! Может быть, вы выбрасываете останки наших детей. Нам бы сперва определиться и получить свое", - рассказал житель Кемерова Расим Яралиев.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинозалы. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

Следствием установлено, что пожарная сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта, ее починкой никто не занимался, а исправную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ. "Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек", - заявил ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").