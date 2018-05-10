На фестивале в Каннах прошла акция в поддержку Серебренникова

На мировой премьере фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова, которая состоялась на Каннском кинофестивале 9 мая, зал в течение нескольких минут аплодировал создателям картины. Сам режиссер, который находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, приехать в Канны не смог.

Несмотря на отсутствие Серебренникова в зале Дворца фестивалей для него было забронировано место с табличкой с именем и фамилией. Перед показом фильма, который вошёл в основной конкурс,его создатели и гости премьеры, проходя по ковровой дорожке, выступили в поддержку Кирилла Серебренникова. Актеры ипродюсер картины, а также директор Каннского кинофестиваля Тьери Фремо прошли с баннером "Kirill Serebrennikov", гости премьеры разворачивали плакат с лозунгом "Free Serebrennikov", демонстрировали значки с портретом режиссера и футболки с хештегом "#freekirill", сообщает "Немецкая волна".

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в августе прошлого года в Санкт-Петербурге прямо во время съемок фильма "Лето", рассказывающего о творчестве Виктора Цоя и зарождении русского рока. Режиссер монтировал картину, уже находясь под домашним арестом.

Российские и мировые деятели культуры неоднократно обращались с письмами в поддержку режиссера и его коллег, проходящих по этому делу.