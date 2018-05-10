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Россия просит пересмотреть решение ЕСПЧ о выплатах по "Болотному делу"

Фигурант "Болотного дела" Степан Зимин (Архивное фото)

Власти России просят Европейский суд по правам человека пересмотреть решение о присуждении компенсации троим осужденным по "Болотному делу". Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

В январе этого года ЕСПЧ присудил 35 тысяч евро троим осужденным по "Болотному делу": Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину. Согласно решению суда, Полихович и Зимин получат по 12,5 тысяч евро, в отношении них применялись пытки. Барабанову присудили 10 тысяч евро. Страсбургский суд признал, что в отношении осужденных было нарушено их право на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу собраний и объединений.

В России суд приговорил Полиховича, Зимина и Барабанова на сроки до трех с половиной лет лишения свободы за участие в акции протеста 6 мая 2012 года.

В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".

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