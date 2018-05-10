Алексей Малобродский госпитализирован из зала суда

Обвиняемого по делу "Седьмой студии" Алексея Малобродского госпитализировали после того, как ему стало плохо в суде.

В четверг Басманный суд Москвы отказался рассматривать очередное ходатайство о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест по медицинским показателям. Бывшему директору "Гоголь-центра" стало плохо, он потерял сознание и упал. В суд вызвали скорую помощь.

Врач заявил, что у Малобродского диагностированы признаки острой сердечной недостаточности, подозрение на сахарный диабет и инфаркт миокарда. Несмотря на это, Малобродского оставили в конвойном помещении и только через несколько часов разрешили госпитализировать.

Дело о хищении бюджетных средств, выделенных театральной группе "Седьмая студия" на реализацию культурного проекта "Платформа", расследуют с лета 2017 года. Малобродский – единственный фигурант дела, которого держат в СИЗО. Остальные обвиняемые, в том числе режиссер Кирилл Серебренников, находятся под домашним арестом.