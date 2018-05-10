"Крымского диверсанта" Геннадия Лимешко осудили на восемь лет

Суд в аннексированном Россией Крыму приговорил к восьми годам лишениям свободы украинца Геннадия Лимешко. Его признали виновным в изготовлении и хранении взрывчатых веществ. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Лимешко признал вину и заключил сделку со следствием. Единственное заседание по его делу проходило в особом режиме, не предполагающем доказывания вины в суде. Осужденный уже заявил, что будет подавать апелляционную жалобу.

Лимешко был задержан сотрудниками ФСБ в августе 2017 года якобы при попытке нарушения работы линии электропередач между Судаком и Новым Светом. По версии следствия, он приехал в Крым для совершения ряда диверсионных актов по заданию Службы безопасности Украины в целях "дестабилизации социально-экономической ситуации".